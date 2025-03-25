網球｜黃澤林第三圈輸盤數1:2出局　菲律賓女友直接晉級八強

香港網球手黃澤林，在第2次的邁亞密公開賽旅途到第3圈止步。他以盤數1:2不敵澳洲的禾頓（Adam Walton），這也是他首次在職業網球巡迴賽（ATP Tour）的1000分級大師賽中取得連勝。而他的女友，菲律賓的艾拉（Alexandra Eala）就打入女單的八強。

無論是否再進一步，都已是香港網球員的歷史，黃澤林在第3圈面對賽事「幸運落敗者」的禾頓。禾頓雖然在外圍賽出局，但成為了4個「幸運落敗者」之一，加上首圈抽到輪空，故對黃澤林是正賽的第2戰。黃澤林首盤已經要與禾頓打到決勝局，禾頓以8:6的細分先贏第1盤。第2盤黃澤林以局數6:4追平，雙方要戰至決勝盤，然而黃澤林第3盤僅負4:6，盤數輸1:2被淘汰。禾頓下一圈的對手會是美國的費斯（Taylor Fritz）。