網球｜黃澤林首戰ATP香港賽落敗　拿度復出布里斯班報捷

在拿度網球學校練習的香港網球代表黃澤林，個人首戰男子職業網球巡迴賽（ATP Tour），在香港公開賽以直落兩盤不敵穆斯迪（Lorenzo Musetti），未能再進一步。至於網球前「一哥」拿度（Rafael Nadal）就在349日後，在澳洲復出，並在布里斯班取得復出首場的勝仗。

黃澤林周二（2日）在香港公開賽首度出戰ATP巡迴賽，不過面對的是賽事6號種子的穆斯迪，在兩盤的頑抗之下，以4:6及5:7，連輸兩盤不敵對手。賽後黃表示，自己其實只差一點點就可以取勝，但感謝球迷的入場支持。他同時感謝教練及訓練的團隊，指去年從700至800的排名，升到目前200多並不容易，並覺得自己越來越像職業球員。黃指，自己相信與世界前100位的球手並不是差距那麼大，只是在心理上對方會比較好，能在關鍵時刻獲得勝利。