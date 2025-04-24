香港網球「一哥」黃澤林（Coleman）再戰職業網球巡迴賽（ATP Tour）1000分大師賽，昨日（23日）在馬德里公開賽首圈亮相，惜出師不利，以兩盤6:7（5:7）、1:6不敵世界排名373名、同為「外卡」球手的意大利18歲小將千拿（Federico Cina），無緣晉級第2圈。
世界排名169位的黃澤林上月底在邁亞密公開賽打入32強創歷史，Coleman日前與同於拿度網球學校出身的兩屆法網亞軍魯迪（Casper Ruud）對練，提升狀態。今次再獲「外卡」參加馬德里公開賽，成為第一名出戰這項泥地賽的香港球手。
黃澤林與千拿今役第一盤鬥得激烈，雙方各自保住發球局拉鋸至6:6，進入決勝局亦戰至5:5平手。不過Coleman在關鍵時刻連失2分，以6:7（5:7）告負，第二盤黃澤林首個發球局亦不保落後至0:3，陷於苦戰下未能找到破敵良方，第6局再被破發下卒以1:6失利，首圈出局。
賽前以廣東話接受ATP訪問
儘管黃澤林在馬德里公開賽敗走，但他近期受國際網壇關注，這名3屆「香港傑出男運動員」賽前接受ATP官方訪問，更全程以廣東話作答。Coleman自言在西班牙練習多年，認為自己屬於這個舞台，但不會給自己太大壓力。師承拿度網球學校的黃澤林又指，以往訓練經常與拿度（Rafael Nadal）見到，無論場內場外「泥地王」都教識他很多事，Coleman表示會以拿度為榜樣一直奮鬥，他亦不忘感謝香港人支持，自己會代表香港繼續努力。
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