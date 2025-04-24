香港網球「一哥」黃澤林（Coleman）再戰ATP 1000分大師賽，昨日（23日）在馬德里網球公開賽首圈亮相惜出師不利，以兩盤6：7（5：7）、1：6不敵世界排名373名、同為「外卡」球手的意大利18歲小將千拿（Federico Cinà），無緣晉級第2圈。

世界排名169位的黃澤林上月底在邁亞密大師賽打入32強創歷史，Coleman日前與同於拿度網球學校出身的兩屆法網亞軍魯迪（Casper Ruud）對練，提升狀態。今次再獲「外卡」參加馬德里大師賽，成為第一名出戰這項泥地賽的香港球手。