網球︱18歲西班牙小將　奪邁亞密男單冠軍

18歲的西班牙小將艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）奪得個人首個ATP 1,000分大師賽冠軍，也是邁亞密公開賽史上最年輕的冠軍。

賽前世界排名16的艾卡拉斯在邁亞密公開賽決賽，面對世界排名第8的挪威球手魯迪（Casper Ruud）。在第4圈淘汰過西斯柏斯的（Stefanos Tsitsipas）的艾卡拉斯，雖然與魯迪同樣是首次在ATP 1,000的賽事中打入決賽。二人過去只有1次交手，正是去年的西班牙的一場泥地賽，而艾卡拉斯當時輕取對手。

拿度祝福未來獲更多冠軍

在今次的決賽，艾卡拉斯藉着較佳的第一發球及得分，成功以兩盤7:5及6:4，擊敗對手。以1小時52分鐘完成這場決賽。取得艾卡拉斯首個ATP 1,000分大師賽冠軍，而這亦是史上第3年輕的ATP 1,000分大師賽冠軍，此前的兩位分別是西班牙的拿度（Rafael Nadal）及美國華裔球手張德培。

拿度之後在Twitter向艾卡拉斯送上祝福：「非常恭喜卡洛斯（艾卡拉斯）取得你歷史性的邁亞密冠軍。這是未來更多冠軍的開始，我可以肯定！」