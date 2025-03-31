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體育
2025-03-31 13:28:49

網球｜19歲捷克新星挫祖高域　奪邁亞密公開賽冠軍

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捷克新秀文錫在邁亞密公開賽奪標。（美聯社)

捷克新秀文錫在邁亞密公開賽奪標。（美聯社)

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前世界第一的祖高域（Novak Djokovic），仍未能贏得他個人第100個巡迴賽的冠軍。在邁亞密公開賽的男單決賽，他在兩盤決勝局都輸之下，以盤數0:2不敵19歲的捷克球手文錫（Jakub Mensik）。

37歲的祖高域已創下打入職業網球巡迴賽（ATP Tour）1000分級別決賽的最年長球手。面對比自己年輕18年的文錫，賽前因為天雨及潮濕，令比賽延遲超過5個半小時進行。而祖高域首盤已經要打到決勝局，然而文錫在這局以細分7:4勝出。第2盤比賽雙方也酬勞打到決膀局，然而祖高域也是再輸細分4:7，祖高域連輸兩盤未能第7次在邁亞密捧盃。在參賽前世界排名54的文錫，以強勁的發球力抗祖高域，他今場14次發球直接得分，並且僅被打破一次發球局。

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祖高域在邁亞密公開賽決賽不敵捷克新星。(美聯社) 文錫在決賽擊敗祖高域。(美聯社) 祖高域在邁亞密公開賽決賽不敵捷克新星。(美聯社)

文錫稱祖高域是自己偶像

文錫在賽後的儀式上向祖高域表示：「你是我年輕時的其中一個很崇拜的偶像。我開始打網球也是因為你。」祖高域賽後也恭賀這位年輕的對手：「這是他與他的家人一個快樂的時刻。這是一個難以估計的賽事，也是眾多的開始。雖然有點傷心，不過你打得比較好。在關鍵時刻，你完成了任務。對於像你一樣的年輕球手，這是很厲害的表現。」

在之前的女單決賽，世界第一的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka ）以盤數2:0擊敗意大利的碧古拉（Jessica Pegula），贏得冠軍。

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