網球｜19歲捷克新星挫祖高域　奪邁亞密公開賽冠軍

前世界第一的祖高域（Novak Djokovic），仍未能贏得他個人第100個巡迴賽的冠軍。在邁亞密公開賽的男單決賽，他在兩盤決勝局都輸之下，以盤數0:2不敵19歲的捷克球手文錫（Jakub Mensik）。

37歲的祖高域已創下打入職業網球巡迴賽（ATP Tour）1000分級別決賽的最年長球手。面對比自己年輕18年的文錫，賽前因為天雨及潮濕，令比賽延遲超過5個半小時進行。而祖高域首盤已經要打到決勝局，然而文錫在這局以細分7:4勝出。第2盤比賽雙方也酬勞打到決膀局，然而祖高域也是再輸細分4:7，祖高域連輸兩盤未能第7次在邁亞密捧盃。在參賽前世界排名54的文錫，以強勁的發球力抗祖高域，他今場14次發球直接得分，並且僅被打破一次發球局。