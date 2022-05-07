網球︱19歲艾卡拉斯泥地賽挫偶像拿度

兩日前度過19歲生日，西班牙小將艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）獲得他最好的生日禮物。在馬德里公開賽的八強，艾卡拉斯以盤數2:1擊敗「泥地王」的拿度（Rafael Nadal），這是拿度近26次面對西班牙同胞的首場敗仗。

今年贏得了邁亞密大師賽的艾卡拉斯，繼續提升個人的排名。他在周五的馬德里公開賽八強，在先贏1盤6:2後，雖然被拿度以局數6:1追回一盤。但在決勝的第3盤，艾卡拉斯再以6:3的局數勝出，並以2:1的盤數，將他的偶像淘汰。艾卡拉斯過去2次對拿度都未能取勝，不過到第3次就花了2小時28分鐘勝出。也是拿度在面對西班牙球手連贏25場後首次落敗，而艾卡拉斯四強會面對世界排名第一的祖高域（Novak Djokovic）。

艾卡拉斯賽後表示：「這對我來說有很大的意義，我每日付出的努力終於得到了回報。在第2盤的打擊其實對我影響很大，當我輸了一盤時我去了更衣室，在想我只要做好自己並且作出嘗試，是可以反勝。我想戰鬥到最後一球，這就是關鍵。」對上一位曾在馬德里擊敗拿度及祖高域的球手，已是2007年的拿班迪安（David Nalbandian），艾卡拉斯笑高可能需要向拿班迪安尋求取勝的意見。