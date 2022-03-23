網球︱21連勝斷纜後　拿度再度因傷休息6周

西班牙球手拿度（Rafael Nadal）今年的連勝紀錄，直到上周末的印第安韋爾斯大師賽決賽斷纜，在20連勝後不敵美國的費斯（Taylor Fritz），未能連贏21場。而他周三(22日)透過社交媒體表示，因為肋骨有骨裂，將要養傷並缺席下個月舉行的兩場泥地賽，包括蒙地卡羅以及巴塞羅那的比賽。

拿度在Twitter發文表示，自己感到在對費斯的比賽時呼吸出現疼痛以及頭暈，故比賽後立即返回西班牙檢查，證實其肋骨出現骨裂，將要休養4至6個星期。意味他將會缺席稍後舉行的兩個泥地賽蒙地卡羅大師賽及巴塞羅那公開賽。

拿度指：「這不是好消息，也不是我期望的。」不過目前狀況來說，拿度若4至6星期後可以康復，仍可出戰在5月22日展開的法國公開賽。贏得21次大滿貫冠軍的拿度，當中有超過一半的13個錦標是來自法網，因此這也是他爭取職業生涯第22個大滿貫的重要時刻。而拿度最快可在6星期後的馬德里公開賽中復出。