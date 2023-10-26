罪人齊變功臣 紅魔歐聯開勝門

今屆一直備受批評的紅魔兩大防守主將，前隊長哈利馬古尼(Harry Maguire)及新兵門將奧拿拿(Andre Onana)，周二深夜在歐聯再成焦點；不過今次卻是譽滿奧脫福全場，馬古尼頭槌攻入奠勝，而奧拿拿完場前一刻撲出12碼，齊助曼聯1比0打敗哥本哈根，保住出線希望。紅魔將以3連勝強勢，準備周日英超的曼市打吡！

奧拿拿救出拿臣之子12碼

紅魔今戰賽前為傳奇卜比查爾頓(Bobby Charlton)進行悼念儀式，球隊上半場表現慢熱，更幾乎先失手；主帥滕哈格(Erik ten Hag)下半場即換入基斯甸艾歷臣(Christian Eriksen)，愈攻愈猛，終在72分鐘由這位丹麥名將傳中球交馬古尼頂入。雖然戰至補時最後一刻，麥湯米尼(Scott McTominay)禁區犯規，連累紅魔輸12碼；但今夏高價加盟後一直備受批評的門將奧拿拿，撲出曼聯前瑞典名將軒歷拿臣(Henrik Larsson)之子、佐敦(Jordan)為哥本哈根主踢的極刑，力保3分。紅魔目前在A組1勝2負排第3，下輪則要作客哥本哈根，拜仁慕尼黑同組3戰全勝。

馬古尼賽後將勝仗獻給卜比Sir，但承認球隊表現差勁。對於全場高喊他的名字，這位一度被球會棄用的英格蘭正選中堅說：「這實在奇妙，深感自豪。當機會來到時，我希望挺身而出，替球隊重返應該所處的位置。」至於今夏重金由國際米蘭加盟的喀麥隆門將奧拿拿則說：「我只是盡我本分，並高興球隊贏波及哈利(馬古尼)取得重要入球。我們是曼聯，我們是大球會、出色的球員！」

主帥「坦克」大讚二人之餘，亦指出看到球員開始找到自信；紅魔所有賽事計錄得3連勝後，周日晚將續在奧脫福迎曼城，合演打吡戰。