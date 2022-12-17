罰球王米赫洛域不敵白血病離世 終年53歲

三年前患上白血病的前南斯拉夫國腳米赫洛域（Sinisa Mihajlovic），周五（16日）證實因病離世，享年53歲。米赫洛域的家人周五發聲明，證實這位前南斯拉夫國腳已經離開人世：「一位獨特、非凡的敬業人士、樂於助人並且與每個人都很好。他勇敢地與可怕的疾病作鬥爭。」聲明中如此形容米赫洛域的為人：「我們感謝這些年來以愛和尊重伴隨他的醫生和護士......米赫洛域將永遠和我們在一起，帶著他給我們的所有愛生活下去。」



米赫洛域於2019年被診斷出患有白血病，經過一個周期的治療後本已康復，但去到今年3月，他的病情又再復發，不得不接受新一輪化療。不過，他在接受治療期間仍然以教練身份執教博洛尼亞，但今季因開局成績欠佳，在9月被球會解僱。

人稱「罰球王」 意甲打滾多年

米赫洛域球員時代踢左後衛，有時也客串中堅，除了剛出道在塞爾維亞國內效力，球員生涯大部份時間都在意甲打滾，效力過羅馬、森多利亞、拉素及國際米蘭，先後在拉素及國米染指意甲錦標，於2006年正式掛靴，及後從事教練職務，執教過卡坦尼亞、費倫天拿、森多利亞及AC米蘭，而博洛尼亞更是兩度請他任教，但教練生涯未贏過重大錦標。



有「罰球王」之稱的他，曾代表南斯拉夫出戰過1998年世界盃，更在分組賽首戰對伊朗以一記30碼罰球建功，替國家隊奠定1:0勝局，並闖入16強；另外，他也有份出席1992及2000年歐洲國家盃。