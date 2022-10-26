羅拔再倒戈攻拜仁 巴塞魯營歐聯絕地戰

歐聯瀕臨出局邊緣的巴塞隆拿，香港時間周三深夜在魯營球場，迎戰已出線的拜仁慕尼黑(27/10 03:00)，要寄望大勇前鋒羅拔利雲度夫斯基及奧士文尼迪比利，聯手攻堅，於絕地戰中破近年對賽長輸宿命。
巴塞隆拿上輪只能靠「波蘭神鋒」羅拔利雲度夫斯基梅開二度，包括補時入波，3比3逼和作客的國際米蘭，賽後在C組以4戰4分仍排第3，比國米少3分，而拜仁慕尼黑則4戰全勝提早出線。國米在今晚較早時候，在聖西路先迎戰4戰全敗的捷克兵團柏辛域陀尼亞(27/10 00:45)，主隊只要贏波，因跟巴塞對賽較佳，即取下出線資格，亦令巴塞在賽前已肯定連續兩屆在歐聯分組賽出局，要在下年初轉戰歐霸淘汰賽。
巴塞今仗或在開賽戰已被踢出歐聯，但巴塞上下，尤其教練沙維，在早前失意國家打吡後，希望憑近期在聯賽回勇，一舉在今夜殺敗拜仁，打破近5次對賽全敗宿命，提升往後比賽信心，以向球迷及會長拉樸達證明沙維仍是領軍最佳人選。
羅拔兩場大戰均食白果
今場再次倒戈鬥拜仁的王牌前鋒羅拔利雲度夫斯基，在上次領軍作客拜仁輸0比2，以及國家打吡負皇馬1比3的兩場大賽皆食白果；但羅拔近期腳風再轉順，最近4戰攻入4球，配合上仗聯賽交出1入球3助攻的奧士文尼迪比利、新星柏迪及加維，要攻破近4仗缺受傷「鋼門」紐亞、現由烏里治把關的拜仁大門，仍大有機會，相信羅拔亦想展現自己在大賽中卡士。
態勇馬天尼斯率國米闖關
拜仁今場只要多取1分，已極大機會奪首名出線，球隊雖然在聯賽仍受制柏林聯，未能登上榜首；但計近4戰全勝兼瘋入16球，就算今屆大勇的利萊辛尼仍要養傷，但上仗聯賽只後備出場的箭頭沙迪奧文尼，今場會重返正選陣容，大軍只要仍保持戰意，要全身而退不是難事。至於國米首席前鋒拿達路馬天尼斯，近3戰已入4球，今夜面對脆弱的柏辛域陀尼亞防線，要領軍贏波出線兼保持爭逐首名機會，看來並無懸念。(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)