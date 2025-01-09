美國反禁藥組織支持政府　扣起對國際反禁藥組織撥款

國際反禁藥組織（WADA）與美國反禁藥組織（USADA）之間的爭議，在巴黎奧運後仍未平息。在美國政府決定扣起對WADA的360萬美元撥款後，USADA表示全力支持政府。 在去年4月，美國媒體爆出有23位中國泳手在東京奧運前因為藥檢樣本呈陽性，及後WADA接受中國方面解釋，指有關樣本遭受污染而讓涉事泳手繼續參與2021年的東京奧運後。USADA及後多次對WADA的決定不滿。美國政府的國家藥物控制政策辦公室在早前決定扣起對WADA的撥款，USADA執行長泰加特（Travis Tygart）對有關撥款問題表示：「這是唯一正確的選擇，去保障運動員的權利以及對事件問責，以維持比賽的公平。」他在聲明指「在未能滿足美國的合理要求，包括營運的獨立審計及讓有關方面更透明及負責下，讓美國別無選擇。」

不滿中國泳手檢測陽性處理 美國國會也就WADA未能對有關指控作出洽當的調查，因此給予國家藥物控制政策辦公室權力去中止有關撥款。美國是WADA自2000年成立以來，一直是最大的政府資金來源，而他們也將在2026年及2028年舉辦世界盃及洛杉磯奧運。WADA曾提出警告，指如果美國方面未能符合他們要求，可能會導致奧運等主辦資格被取消。不過泰加特指：「自WADA被爆出未正確處理23名中國泳手檢測陽性事件，並給予中國和她的運動員在規則上享有特別待遇，很多全世界的持份者，包括運動員、政府及國家反禁藥組織，都對WADA領導的透明度及責任作出質疑。」

USADA再指：「因為WADA未能統一在全球執行有關規則，保障比賽的誠信及公平處理運動員權益，WADA有需要作出改革，確保避免事件再度發生。」WADA就表示，已確定於2024年12月31日的期限前，未能收到來自美國政府所同意提供的撥款。同時表示在2025年組織的所有預算為5,750萬美元。