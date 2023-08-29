美國田徑選手質疑NBA冠軍無資格自稱世界冠軍 杜蘭特布克反擊(有片)

利里斯（Noah Lyles）在世界田徑錦標賽中有出色的表現，獲得100米、200米和4x100米接力賽的金牌，但這名26歲美國跑手並不在所有美國體育明星中都受到普遍喜愛。利里斯（Noah Lyles）是世界上最引人注目的運動員之一，他在贏得第三面金牌後不滿NBA總冠軍自稱世界冠軍（world champion）。他說：「我看NBA總決賽，他們的頭上寫著世界冠軍。什麼的世界冠軍？美國的？」

杜蘭特哥頓 布克齊諷刺利里斯

現年26歲的利里斯（Noah Lyles）在剛過去世界錦標賽贏得男子100米金牌（9.83秒）、200米金牌，並在鑽石田徑聯賽揚威過，在奧運戰績略為遜色，於東京奧運取得一面200米銅牌。他在訪問中表示自己愛國︰「不要誤會。我愛美國，但那不是世界。他將NBA與田徑比較，「我們田徑比賽包含幾乎每個國家，選手都會展示他們所屬的國旗。」

利里斯（Noah Lyles）的言論並沒有阻止一些NBA球員在社交媒體上對利里斯（Noah Lyles）的評論發表評論。「有人可以幫手解答他嗎？（Somebody help this brother）」奪得兩次NBA總決賽MVP的NBA球星杜蘭特寫道。杜蘭特太陽隊友迪雲布克（Devin Booker）回應了一個掩臉的Emoji。剛在六月助金塊贏得NBA總冠軍的哥頓剛寫道：「無所謂……我在200米可以跑得快過他。」美國的體育聯盟，如NBA，美式足球NFL和棒球MLB，經常將聯盟總冠軍稱為世界冠軍（world champion），不時引起了其他人不滿。