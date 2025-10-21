美國番尋味　與北美洲聯手申辦女足世界盃

美國將與加拿大及墨西哥，明年聯手舉辦首屆48隊的世界盃決賽周。在周一（21日）美國宣布聯同墨西哥、牙買加以及哥斯達黎加，合作申辦2031年的女子世界盃。

國際足協（FIFA）理事會在今年5月投票確定，在2031年的女子世界盃擴軍至男子的規模，同樣有48支球隊參賽。因此美國將再次與中北美洲及加勒比海足協（CONCACAF）的夥伴合作，再度申辦這女足盛事。美國足協主席的仙迪高妮（Cindy Cone）周一的記者會表示：「我們無比自豪地帶領我們CONCACAF的夥伴墨西哥、哥斯達黎加及牙買加申辦2031年的女子世界盃。我們攜手合作，擁有舉辦史上規模最大、影響最深遠的女子世界盃的絕佳機會。這屆世界盃將激勵新一代球迷，並協助我們整個地區乃至全球的女足運動發展。我們非常高興能夠在2031年創造出輝煌的成就，並為這項運動樹立新的標準，從而推動女足的持續進步。」