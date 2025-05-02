美國職棒離奇意外　球迷突從看台掉落危殆(有片)

美國的匹茲堡在周三（4月30日）晚發生罕見的意外，一名球迷在觀看職棒賽事期間，突然從看台上掉下，當局周四指墮樓的男子情況仍然危殆。
事發在周三晚的一場美國職棒大聯賽賽事，由匹茲堡海盜對芝加哥小熊。在比賽的第7局時，海盜隊仍領先分數4:3，安德魯麥卡臣（Andrew McCutchen）打出一個兩壘的安打後，在一壘方的看台上，有一名男子從看台的二樓墜落賽場，雙方球員隨即召喚軍醫到場為男子進行搶救。球隊在之後發聲明，表示已將男子立即送往醫院搶救，而匹茲堡的警方在周四指事件為意外。
曾發生多次球迷看台墮樓死亡
比賽在事件發生後一度中止約10分鐘，小熊隊的領隊干素爾（Craig Counsell）事後表示：「我希望他的家人和他能夠沒事。這顯然是很恐怖，我沒看到事件的發生，不過在停止比賽後我就看到，我只希望這事可以安好。」麥卡臣就表示：「真的很討厭今晚發生的事。雖然沒有法幫助，但仍會為那個人、他的家庭及朋友祈禱。」
美國媒體報道，過去也發生過球迷在球場墮樓死亡事件。在2015年，一名球迷在阿特蘭大勇士的球場二樓看台，翻過欄桿後墮樓身亡。4年後再有一名消防員在德克薩斯遊騎兵的舊球場，因為試圖接住一個飛往界外的棒球，而從20呎的看台墮下。事件一度令人關注棒球場的欄桿高度，而遊騎兵之後將欄桿加高。
🚨🚨WARNING: GRAPHIC🚨🚨— MLFootball (@_MLFootball) May 1, 2025
A FAN AT THE PITTSBURGH PIRATES GAME FELL OFF THE 21-FOOT CLEMENTE WALL.
Looked brutal. Have never seen anything like this at a professional sports game.
Thoughts and prayers.
🙏🙏🙏pic.twitter.com/0BW6AagQGt