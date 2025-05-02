美國職棒離奇意外　球迷突從看台掉落危殆

美國的匹茲堡在周三（4月30日）晚發生罕見的意外，一名球迷在觀看職棒賽事期間，突然從看台上掉下，當局周四指墮樓的男子情況仍然危殆。

事發在周三晚的一場美國職棒大聯賽賽事，由匹茲堡海盜對芝加哥小熊。在比賽的第7局時，海盜隊仍領先分數4:3，安德魯麥卡臣（Andrew McCutchen）打出一個兩壘的安打後，在一壘方的看台上，有一名男子從看台的二樓墜落賽場，雙方球員隨即召喚軍醫到場為男子進行搶救。球隊在之後發聲明，表示已將男子立即送往醫院搶救，而匹茲堡的警方在周四指事件為意外。