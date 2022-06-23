美國韻律泳手世錦賽突暈倒池中　教練批救生員無能

國際泳聯世錦賽，目前除了在舉行游泳項目外，同時亦在進行其他項目，當中包括韻律泳。而在周三(22日)舉行的賽事，美國選手Anita Alvarez在進行個人自由項目時，突然失去知覺沉落池底，最後由其教練救起。其教練之後批評，現場的救生員沒有及時提供支援。

在匈牙利舉行的世錦賽的韻律泳項目，周三出現恐怖的一幕，當時正進行韻律泳女子個人項目的最後一項，進行個人自由項目的Anita Alvarez，中途突然失去知覺，並沉入泳池。其教練Andrea Fuentes察覺意外後，立即跳入池中將Anita Alvarez拉回水面，並與另一名男子將Anita Alvarez帶回池邊救起。

Anita Alvarez之後在池邊接受緊急治療後恢復知覺，並被送往醫院檢查。Andrea Fuentes表示：「這是很震撼的場面，我跳入池是因為救生員對此沒有行動。我很害怕，因為我見到她沒有呼吸，不過她現在沒事了。Anita已經感覺好多了。」

檢查後指一切正常

在場邊的美國泳隊看到事發時也感到震驚以及傷痛，之後在場邊互相安慰。而Andrea Fuentes之後亦在社交網站上為Anita Alvarez報平安「Anita沒事了，醫生檢查過所有徵兆，一切都是正常，包括心跳、含氧量，血糖，血壓等，所有都正常。」

Andrea Fuentes又表示：「我們有時候忘了這在其他高耐力的運動中發生。如馬拉松、單車、越野賽等等，我們都曾經見過一些選手沒能抵達終點，並需要其他人的協助。我們的運動與其他沒有分別，只是在泳池進行，我們推至極限，而有時我們到達了。」Anita Alvarez也不是第一次在泳池內暈倒，在去年在西班牙舉行的奧運資格賽，亦是由Andrea Fuentes將她救起，不過當時不是在比賽途中。韻律泳的動作多數要求選手閉氣不多過1分鐘。