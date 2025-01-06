美國飛人邁亞密涉與警爭執被捕　投訴遭遇警暴

美國跑手的費特基利（Fred Kerley）在上周四（2日）在邁亞密被指涉及打架、拒捕及擾亂公眾秩序被捕。然而他被拘捕影片在網上流傳後，再次引爆美國對於警察濫用暴力的問題。

為美國在東京奧運及巴黎奧運的男子100米取得1面銀牌及1面銅牌的基利，被指在上周四於邁亞密的一處路邊遭警察的拘捕。然而從網上的片段及疑為警員的隨身攝影機，見到基利被制伏在地上時，仍有警員對他進行拳打腳踢。基利的代表律師在接受美國有線新聞網絡（CNN）時表示：「這是展示出，無論是你有多努力，為你的國家贏下多少的獎牌，啟發全世界多少的人，在邁亞密的海灘，基利先生也與數以百萬的非裔美國人一樣，被缺乏人性、同情心及尊重的對待。」他續指：「關注這些警察的行為，這對我們的社區及國家很重要，因為我們要確保這些行為在未來不會再發生。」