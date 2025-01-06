美國飛人邁亞密涉與警爭執被捕　投訴遭遇警暴

美國跑手的費特基利（Fred Kerley）在上周四（2日）在邁亞密被指涉及打架、拒捕及擾亂公眾秩序被捕。然而他被拘捕影片在網上流傳後，再次引爆美國對於警察濫用暴力的問題。
為美國在東京奧運及巴黎奧運的男子100米取得1面銀牌及1面銅牌的基利，被指在上周四於邁亞密的一處路邊遭警察的拘捕。然而從網上的片段及疑為警員的隨身攝影機，見到基利被制伏在地上時，仍有警員對他進行拳打腳踢。基利的代表律師在接受美國有線新聞網絡（CNN）時表示：「這是展示出，無論是你有多努力，為你的國家贏下多少的獎牌，啟發全世界多少的人，在邁亞密的海灘，基利先生也與數以百萬的非裔美國人一樣，被缺乏人性、同情心及尊重的對待。」他續指：「關注這些警察的行為，這對我們的社區及國家很重要，因為我們要確保這些行為在未來不會再發生。」
邁亞密海灣警署就回應CNN表示，指在基利接近警員時，警員嘗試主動進行非相關的調查，原因是基利車子停泊在阻塞的位置。警察的發言人指控基利，當時無視合法的命令以及物理推撞一名穿上制服的警員，並在之後抵抗警員的拘捕。在警方的報告指，基利已被送往當地的一間醫院，並在周五（3日）上庭被檢控，而其律師在法庭上批評了警員行為。另外基利也同時面對其他的檢控。
On her Instagram stories, Cleo Rahman, also known as DJ Sky High Baby, shared another angle of the Fred Kerley being beaten and tazed by police. pic.twitter.com/bQ57grIiNq— i Expose Racists & Pedos (@SeeRacists) January 4, 2025
This is COMPLETE OVERUSE OF FORCE by the Miami-Dade Police against Fred Kerley.— Robert Griffin III (@RGIII) January 4, 2025
The same Fred Kerley, who just finished representing the USA and winning a Bronze Medal in the 100m at the 2024 Olympics in Paris. How do you represent your country and come home to unnecessary beat… pic.twitter.com/BMnf5tys8d