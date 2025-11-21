美國體操女王比莉絲隆胸　手術後稱非常痛楚

美國體操女王比莉絲（Simone Biles）在今年6月進行了隆胸手術，她日前在社交平台上說明自己的決定，以及滿意結果，但是她表示手術後的恢復過程非常痛楚。

28歲的比莉絲在TikTok上解釋了自己在6月時接受了隆胸手術，她表示：「我在6月16日做了隆胸手術。你們都是騙人的，那真是痛死了。我之後自己行不到，花了2個星期，我慶幸有這樣做，只是恢復過程太辛苦了。」比莉絲表示，她的手術是將物料放入肌肉之下，並感到非常痛楚：「在最初那天，莊拿芬（她丈夫）把我抱出床上，再費力地將我抱出去廁所。我估計是因為我的肌肉比其他做這種手術的女士更多，所以在植入肌肉下，讓我感到非常不適。」