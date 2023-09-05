美斯保鏢Chueko大起底 被讚最貼身mark美斯之人 受MMA特訓 非海豹突擊隊成員？(有片)

昨天美斯（Lionel Messi）在美職聯作客衛冕的FC洛杉磯，交出兩次助攻助國際邁亞密以3︰1勝出，比賽進行時一名穿巴塞隆拿球衣的球迷衝入場，被美斯保鏢Yassine Chueko極速攔截及分隔，令美斯保鏢熱爆網絡。不少傳媒指美斯保鏢Yassine Chueko是前海豹突擊隊成員，但DailyMail有另一說法。

誤傳 美斯保鏢為前海豹突擊隊成員

Yassine Chueko憑上個月一條短片成名，他在比賽時於的場邊警覺地留意美斯，並及時推開場衝入球場、想與美斯接觸的球迷，拉開了球迷的手。他在星期日的比賽中進一步證明自己，一名球迷穿著巴塞10號球衣的球迷跑入場試圖擁抱美斯之際，Chueko迅速抓住球迷頸部，將他拉開離場。Chueko亦曾在足球出界時以不純熟的掃把腳把球傳予美斯，可見他與美斯的距離永遠不會令人擔憂。

球王美斯的保鏢Yassine Chueko被廣泛報導為前海豹突擊隊成員，但現任和前任海豹突擊隊成員告訴DailyMail，他們認識的海豹突擊隊成員都未聽過Yassine Chueko大名。一位前海豹突擊隊成員說︰「不認識他，一名前同事在個資料庫搜尋過，表示他不是前海豹突擊隊成員。」