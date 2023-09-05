美斯保鏢Chueko大起底 被讚最貼身mark美斯之人 受MMA特訓 非海豹突擊隊成員？(有片)

昨天美斯（Lionel Messi）在美職聯作客衛冕的FC洛杉磯，交出兩次助攻助國際邁亞密以3︰1勝出，比賽進行時一名穿巴塞隆拿球衣的球迷衝入場，被美斯保鏢Yassine Chueko極速攔截及分隔，令美斯保鏢熱爆網絡。不少傳媒指美斯保鏢Yassine Chueko是前海豹突擊隊成員，但DailyMail有另一說法。
誤傳美斯保鏢為前海豹突擊隊成員
Yassine Chueko憑上個月一條短片成名，他在比賽時於的場邊警覺地留意美斯，並及時推開場衝入球場、想與美斯接觸的球迷，拉開了球迷的手。他在星期日的比賽中進一步證明自己，一名球迷穿著巴塞10號球衣的球迷跑入場試圖擁抱美斯之際，Chueko迅速抓住球迷頸部，將他拉開離場。Chueko亦曾在足球出界時以不純熟的掃把腳把球傳予美斯，可見他與美斯的距離永遠不會令人擔憂。
球王美斯的保鏢Yassine Chueko被廣泛報導為前海豹突擊隊成員，但現任和前任海豹突擊隊成員告訴DailyMail，他們認識的海豹突擊隊成員都未聽過Yassine Chueko大名。一位前海豹突擊隊成員說︰「不認識他，一名前同事在個資料庫搜尋過，表示他不是前海豹突擊隊成員。」
傳碧咸推薦聘用Chueko
不少傳媒包括Barstool Sports、La Nacion以及紐約郵報指Chueko是體格健碩且曾在伊拉克和阿富汗服役的前美國海豹突擊隊成員。報道亦指他是在國際邁亞密老闆碧咸推薦下被聘用的。前海豹突擊隊成員Christophe Freisenbruch在LinkedIn上憤怒地指責︰「當你宣稱自己是前海豹突擊隊成員，但你從未從中畢業或獲得資格時，小心報應。有可能是媒體誤報，有可能是造假。」目前還不清楚Chueko本人是否是他在海軍精英部隊服役的聲稱的來源。
但不論Chueko是否是前海豹突擊隊成員，他IG展示了驚人的體能。在泰國訓練營捱住被拳擊手們連橫打肚外，Chueko又發布了MMA格式片段，他在不到2分鐘內用腳踢擊對手的頭部，將對手擊倒。