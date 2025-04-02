美斯保鑣Chueko被禁站場邊　被美職聯限制只能在更衣室及混合採訪區現身。

球王美斯（Lionel Messi）效力國際邁亞密，只要有比賽，私人保鑣Yassine Cheuko一直因企係場邊睇到實，成為備受關注對象，如今美斯保鑣已被美職聯（MLS）禁止在比賽場邊執勤。

美斯保鑣Yassine Cheuko有傳是前美國海軍海豹突擊隊成員，曾打過MMA，過去經常被拍到在場邊緊盯觀眾，預防球迷闖入球場，保護八屆金球獎得主美斯的安全，更被網民讚是保鑣界MVP。然而，MLS現已決定全面接管比賽日保狠事宜，Yassine Cheuko日後只獲准進出更衣室及混合採訪區，不可再於場邊執勤。