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體育
2025-04-02 10:29:00

美斯保鑣Chueko被禁站場邊　被美職聯限制只能在更衣室及混合採訪區現身

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美斯保鑣Chueko被禁站場邊　被美職聯限制只能在更衣室及混合採訪區現身。

美斯保鑣Chueko被禁站場邊　被美職聯限制只能在更衣室及混合採訪區現身。

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球王美斯（Lionel Messi）效力國際邁亞密，只要有比賽，私人保鑣Yassine Cheuko一直因企係場邊睇到實，成為備受關注對象，如今美斯保鑣已被美職聯（MLS）禁止在比賽場邊執勤。

美斯保鑣Yassine Cheuko有傳是前美國海軍海豹突擊隊成員，曾打過MMA，過去經常被拍到在場邊緊盯觀眾，預防球迷闖入球場，保護八屆金球獎得主美斯的安全，更被網民讚是保鑣界MVP。然而，MLS現已決定全面接管比賽日保狠事宜，Yassine Cheuko日後只獲准進出更衣室及混合採訪區，不可再於場邊執勤。

美斯保鑣Chueko以往多次阻止球迷衝入場與美斯接觸。（資料圖片） 一名球迷穿著巴塞10號球衣的球迷跑入場試圖擁抱美斯之際，Chueko迅速抓住球迷頸部，將他拉開。（美聯社資料圖片） 完場後，美斯的保鏢Yassine Chueko會緊貼美斯附近。（美聯社資料圖片）

美國20個月 遇上16次球迷衝入場

Yassine Cheuko接受西班牙媒體訪問時說：「而家唔再讓在場邊，我以前在歐洲工作7年，負責法甲同歐聯保安，只有六次有人衝入場。」而從片段可見，佢跑起嚟睇落慢唔過美斯。「但美國短短20個月，已經有16人闖入球場。唔係我問題，畀我繼續保護美斯啦。」

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雖然被禁足場邊，但Yassine Cheuko表示仍會在球場外繼續擔任美斯私人保安團隊的一員。

原文刊登於 Yahoo 體育

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