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體育
2023-09-15 11:31:06

美斯再與夏蘭特麥巴比爭世界足球先生　C朗拿度未有入圍(附候選名單)

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美斯繼續入選國際足協年度最佳球員候選名單。(美聯社)

美斯繼續入選國際足協年度最佳球員候選名單。(美聯社)

國際足協公布今年的世界足球先生選舉候選名單，其中阿根廷球王美斯（Lionel Messi）繼續榜上有名，並會與曼城的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）以及美斯的前巴黎聖日耳門隊友，「麥總」基利安麥巴比（Kylian Mbappe）爭逐這個獎項。不過曾兩奪獎項首的葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）就未有入選，然而他的艾納斯隊友波索域（Marcelo Brozovic）卻也在12人名單之中。

每逢年尾就是各大獎項的頒發時刻，而國際足協亦在歐洲的金球獎候選名單公布後，同樣公布了今年世界足球先生的12人候選名單，當中兩度奪獎的美斯，將會爭取第3次獲獎，而過去也僅有巴西的朗拿度（Ronaldo Nazario）以及施丹（Zinedine Zidane）曾三度獲獎。而與金球獎不同，世足的投票將包含球迷的部份，即日起公眾可以參與投票

 

迪格蘭賴斯獲提名世足候選人。(美聯社)

迪格蘭賴斯獲提名世足候選人。(美聯社)

同樣入圍的還有今季轉投阿仙奴的英格蘭中場迪格蘭賴斯（Declan Rice），他上季協助韋斯咸贏得歐協聯的冠軍。而曼城就有5名球員入圍，除夏蘭特外，還有祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）、奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）、洛迪卡斯簡迪（Rodri）、貝拿度施華（Bernardo Silva）以及今夏轉投巴塞隆拿的根度簡（Ilkay Gundogan）。

另外，有關年度的教練獎項就由曼城的哥迪奧拿（Pep Guardiola）與巴塞的沙維（Xavi）、熱刺的普斯迪古路（Ange Postecoglou）、國際米蘭的施蒙尼恩沙基（Simone Inzaghi）及剛接手意大利國家隊的史巴列堤（Luciano Spalletti）競逐。

▼FIFA世界足球先生候選名單

FIFA世界足球先生候選名單｜祖利安艾華利斯（阿根廷、曼城） FIFA世界足球先生候選名單｜波索域（克羅地亞、艾納斯） FIFA世界足球先生候選名單｜奇雲迪布尼（比利時、曼城） FIFA世界足球先生候選名單｜根度簡（德國、巴塞隆拿） FIFA世界足球先生候選名單｜艾寧夏蘭特（挪威、曼城） FIFA世界足球先生候選名單｜洛迪卡斯簡迪（西班牙、曼城） FIFA世界足球先生候選名單｜基華拉斯基利亞（格魯吉亞、拿玻里） FIFA世界足球先生候選名單｜基利安麥巴比（法國、巴黎聖日耳門） FIFA世界足球先生候選名單｜美斯（阿根廷、國際邁亞密） FIFA世界足球先生候選名單｜域陀奧森漢（尼日利亞、拿玻里） FIFA世界足球先生候選名單｜迪格蘭賴斯（英格蘭、阿仙奴） FIFA世界足球先生候選名單｜貝拿度施華（葡萄牙、曼城）
世界足球先生12強名單。(FIFA圖片)

世界足球先生12強名單。(FIFA圖片)

▼FIFA年度最佳門將候選名單

FIFA年度最佳門將候選名單｜耶辛尼保奴（摩洛哥、希拉爾） FIFA年度最佳門將候選名單｜泰拔高圖爾斯（比利時、皇家馬德里） FIFA年度最佳門將候選名單｜艾達臣摩拉斯（巴西、曼城） FIFA年度最佳門將候選名單｜奧拿拿（喀麥隆、曼聯） FIFA年度最佳門將候選名單｜達史特根（德國、巴塞隆拿）

▼FIFA年度最佳教練候選名單▼

FIFA年度最佳教練候選名單｜哥迪奧拿（曼城） FIFA年度最佳教練候選名單｜施蒙尼恩沙基（國際米蘭） FIFA年度最佳教練候選名單｜普斯迪古路（熱刺） FIFA年度最佳教練候選名單｜史巴列堤（拿玻里/意大利國家隊） FIFA年度最佳教練候選名單｜沙維（巴塞隆拿）

金球獎2023｜美斯第8度得獎還是麥巴比、夏蘭特登基？▼

金球獎2023｜哈利卡尼（拜仁慕尼黑、英格蘭）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜域陀奧森漢（拿玻里、尼日利亞）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜基利安麥巴比（巴黎聖日耳門、法國）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜莫迪歷（皇家馬德里、克羅地亞）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜金玟哉（拜仁慕尼黑、南韓）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜利雲杜夫斯基（巴塞隆拿、波蘭）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜拿達路馬天尼斯（國際米蘭、阿根廷）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜美斯（國際邁亞密、阿根廷）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜基沙文（馬德里體育會、法國）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜洛迪卡斯簡迪（曼城、西班牙）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜雲尼斯奧斯祖利亞（皇家馬德里、巴西）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜祖利安艾華利斯（曼城、阿根廷）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜耶辛尼保奴（希拉爾、摩洛哥）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜根度簡（巴塞隆拿、德國）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜馬田奧迪加特（阿仙奴、挪威）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜艾寧夏蘭特（曼城、挪威）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜魯賓戴亞斯（曼城、葡萄牙）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜達米安馬天尼斯（阿士東維拉、阿根廷）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜尼高路巴列拿（國際米蘭、意大利）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜基華拉斯基利亞（拿玻里、格魯吉亞）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜貝拿度施華（曼城、葡萄牙）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜高路梅安尼（巴黎聖日耳門、法國）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜祖迪比寧咸（皇家馬德里、英格蘭）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜奇雲迪布尼（曼城、比利時）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜布卡約沙卡（阿仙奴、英格蘭）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜穆罕默德沙拿（利物浦、埃及）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜賓施馬（伊蒂哈德、法國）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜奧拿拿（曼聯、喀麥隆）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜穆斯亞拿（拜仁慕尼黑、德國）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜加華度爾（曼城、克羅地亞）列入圍名單。（France Football FB）
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