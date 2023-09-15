美斯再與夏蘭特麥巴比爭世界足球先生　C朗拿度未有入圍(附候選名單)

國際足協公布今年的世界足球先生選舉候選名單，其中阿根廷球王美斯（Lionel Messi）繼續榜上有名，並會與曼城的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）以及美斯的前巴黎聖日耳門隊友，「麥總」基利安麥巴比（Kylian Mbappe）爭逐這個獎項。不過曾兩奪獎項首的葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）就未有入選，然而他的艾納斯隊友波索域（Marcelo Brozovic）卻也在12人名單之中。

同樣入圍的還有今季轉投阿仙奴的英格蘭中場迪格蘭賴斯（Declan Rice），他上季協助韋斯咸贏得歐協聯的冠軍。而曼城就有5名球員入圍，除夏蘭特外，還有祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）、奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）、洛迪卡斯簡迪（Rodri）、貝拿度施華（Bernardo Silva）以及今夏轉投巴塞隆拿的根度簡（Ilkay Gundogan）。

另外，有關年度的教練獎項就由曼城的哥迪奧拿（Pep Guardiola）與巴塞的沙維（Xavi）、熱刺的普斯迪古路（Ange Postecoglou）、國際米蘭的施蒙尼恩沙基（Simone Inzaghi）及剛接手意大利國家隊的史巴列堤（Luciano Spalletti）競逐。