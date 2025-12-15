美斯印度行第二站又若無其事　贈印度球王簽名波衫

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）在印度之旅，星期日去到海德拉巴及孟買，現場又沒有如加爾各答的混亂，而他更與印度「板球之神」的坦都卡（Sachin Tendulkar）及印度球王查迪利（Sunil Chhetri）見面及交換球衣。而他今日（15日）再會去到新德里與印度總理莫迪（Narendra Modi）見面。

美斯上一站加爾各答因為官員簇擁引起球迷不滿而引發騷亂，當地一度也延遲美斯雕像的揭幕，其後美斯與國際邁亞密隊友蘇亞雷斯（Luis Suarez）及迪保羅（Rodrigo De Paul）轉到孟買。美斯到場後與場內進行表演賽的球員交流，雖然他沒有在表演賽中上陣，不過最後也有參與射12碼，他亦指導在場的印度小球員，結果在孟曼的活動與加爾各答相反地以歡欣氣氛下結束。