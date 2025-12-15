美斯印度行第二站又若無其事　贈印度球王簽名波衫

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）在印度之旅，星期日去到海德拉巴及孟買，現場又沒有如加爾各答的混亂，而他更與印度「板球之神」的坦都卡（Sachin Tendulkar）及印度球王查迪利（Sunil Chhetri）見面及交換球衣。而他今日（15日）再會去到新德里與印度總理莫迪（Narendra Modi）見面。
美斯上一站加爾各答因為官員簇擁引起球迷不滿而引發騷亂，當地一度也延遲美斯雕像的揭幕，其後美斯與國際邁亞密隊友蘇亞雷斯（Luis Suarez）及迪保羅（Rodrigo De Paul）轉到孟買。美斯到場後與場內進行表演賽的球員交流，雖然他沒有在表演賽中上陣，不過最後也有參與射12碼，他亦指導在場的印度小球員，結果在孟曼的活動與加爾各答相反地以歡欣氣氛下結束。
在活動的末段，印度板球界的明星坦都卡，向美斯送上了自己2021年贏得板球世界盃的球衣，同時在這個表演賽場地，美斯特別向印度球王的查迪利（Sunil Chhetri）握手及問候，之後再送上自己的簽名球衣，41歲的查迪利是當今現役在國際賽入球第3多球員，他僅次於基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）的143球及美斯的115球，以95球排現役第3以及史上第4，距離伊朗前國腳戴伊（Ali Daei）13球。
球迷還是嘘現場官員
然而在最後還是有球迷不滿及發出嘘聲，原因是孟買所在的馬哈拉施特拉邦首長發言，表示要推動一項印度草根足球的發展計劃，卻因為當地的政治環境以及在之前一日發生的事件，惹來公眾的強烈不滿及向政府官員「柴台」。美斯今日會在新德里與總理莫迪見面，之後再到當地的球場出席另一項活動。
LEO MESSI PRESENTING HIS SIGNED JERSEY TO SUNIL CHHETRI. 🥹❤️pic.twitter.com/ClzYeAoSdP— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 14, 2025