美斯友賽獨取5球超越普斯卡斯　惟C朗繼續改寫紀錄

在各地聯賽休季之下，多支國家隊皆進行友賽為年底世界盃備戰。其中阿根廷在打完與意大利的歐美大對決之後，在周日(5日)與愛沙尼亞友賽，其中美斯（Lionel Messi）個人獨取5球之下，以5:0擊敗愛沙尼亞，而美斯亦以86個國際入球，超越前皇家馬德里名將普斯卡斯（Ferenc Puskas）的國際賽紀錄。但與宿敵基斯垣奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）仍有31球差距。

在對意大利的比賽雖然未有取得入球，但仍交出2個助攻令到阿根廷輕取意大利。而在周日阿根廷在西班牙與愛沙尼亞友賽，美斯在8分鐘射入12碼後，上半場完之前再建一功，加上下半場再入3球，令他職業生涯首次為國家隊單場入5球，同時亦以86個國際賽入球，追平前皇馬名將普斯卡斯的入球紀錄。而這也是他個人第2次一場入5球，之前他曾在10年的歐聯賽事，為巴塞羅那攻入5球，以7:1擊敗利華古遜。

然而世界最多的國際賽入球，仍然由C朗所保持，這位曼聯的葡萄牙射手，在同日舉行的歐洲國家聯賽，協助葡萄牙以4:0擊敗瑞士，當中個人包辦2球，也令他保持的國際賽入球紀錄推高至117球。美斯目前是國際賽入球紀錄的第4名，與第3的馬來西亞名將達哈利（Mokhtar Dahari）相差2球，與第2的伊朗傳奇球星阿里戴伊（Ali Daei）的109球則仍有一段距離。