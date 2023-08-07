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體育
2023-08-07 12:30:19

美斯國際邁亞密連續3場正選梅開二度　憑12碼帶領球隊晉級(有片)

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美斯在美國的第3場正選繼續梅開二度。(美聯社)

美斯在美國的第3場正選繼續梅開二度。(美聯社)

阿根廷球王的美斯（Lionel Messi），令國際邁亞密確實地提升上另一個水平。在北美的聯盟盃賽事，邁亞密憑美斯末段的罰球，在16強以4:4迫和FC達拉斯，並在12碼射贏對手晉級。

球王美斯的加盟，令到達拉斯這個可坐約2萬人的球場幾乎滿坐，而美斯確實也沒讓入場球迷失望。他在6分鐘接應同樣新加開的佐迪艾巴（Jordi Alba）助攻，為作客的國際邁亞密取得領先，不過達拉斯在上半場37分鐘及完半場前攻入兩球，半場邁亞密落後1:2。

美斯在美國的第3仗正選繼續梅開二度。(美聯社) 美斯在美國的第3仗正選繼續梅開二度。(美聯社) 美斯梅開二度，帶領國際邁亞密晉級。（美聯社） 美斯梅開二度，帶領國際邁亞密晉級。（美聯社） 美斯梅開二度，帶領國際邁亞密晉級。（美聯社） 美斯梅開二度，帶領國際邁亞密晉級。（美聯社） 美斯梅開二度，帶領國際邁亞密晉級。（美聯社）

下半場美斯靚罰球扳平

換邊之後達拉斯再由阿倫華拉斯高（Alan Velasco）建功，一度將比數反先至3:1。不過，艾巴在65分鐘再交出助攻，為邁亞密追近。而邁亞密的羅拔泰萊（Robert Taylor）雖然擺烏龍，令球隊落後2:4。不過馬高法芬（Marco Farfan）之後亦「送禮」擺烏龍，令邁亞密又追近至3:4。美斯在85分鐘，禁區頂射入罰球，令邁亞密追平4:4完場。

互射12碼階段，邁亞密5輪全中，包括美斯與布斯基斯（Sergio Busquets），而達拉斯在第2輪「宴客」，令邁亞密晉級賽事的八強。美斯至今4次為邁亞密上陣，已攻入7球，其中最近3場正選每場都入2球。

老闆碧咸為美斯的罰球驚歎。(美聯社) 主場的達拉斯球迷都歡迎美斯。(美聯社) 轉投國際邁亞密的美斯在美國人氣超強。（美聯社） 轉投國際邁亞密的美斯在美國人氣超強。（美聯社）

▼英超首輪賽程▼

英超首輪賽程，車路士對利物浦為矚目之戰。（am730製圖） 英超首輪賽程，車路士對利物浦為矚目之戰。（am730製圖） 英超首輪賽程，車路士對利物浦為矚目之戰。（am730製圖） 英超首輪賽程，車路士對利物浦為矚目之戰。（am730製圖） 英超首輪賽程，車路士對利物浦為矚目之戰。（am730製圖） 英超首輪賽程，車路士對利物浦為矚目之戰。（am730製圖） 英超首輪賽程，車路士對利物浦為矚目之戰。（am730製圖） 英超首輪賽程，車路士對利物浦為矚目之戰。（am730製圖） 英超首輪賽程，車路士對利物浦為矚目之戰。（am730製圖） 英超首輪賽程，車路士對利物浦為矚目之戰。（am730製圖） 英超首輪賽程，車路士對利物浦為矚目之戰。（am730製圖）
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