美斯國際邁亞密連續3場正選梅開二度　憑12碼帶領球隊晉級(有片)

阿根廷球王的美斯（Lionel Messi），令國際邁亞密確實地提升上另一個水平。在北美的聯盟盃賽事，邁亞密憑美斯末段的罰球，在16強以4:4迫和FC達拉斯，並在12碼射贏對手晉級。

球王美斯的加盟，令到達拉斯這個可坐約2萬人的球場幾乎滿坐，而美斯確實也沒讓入場球迷失望。他在6分鐘接應同樣新加開的佐迪艾巴（Jordi Alba）助攻，為作客的國際邁亞密取得領先，不過達拉斯在上半場37分鐘及完半場前攻入兩球，半場邁亞密落後1:2。