據CBS Sports報導，美斯（Lionel Messi）的10歲大仔Thiago Messi加盟國際邁亞密的12歲以下球隊，名列球隊名單，與另外150名小將一同效力於這支美職足球隊青訓學院。該報導還提到，現效力賓福特B隊的碧咸的兒子Romeo 和前主教練菲臘尼維利的兒子Harvey也曾在國際邁亞密的青訓隊中嶄露頭角。

美斯紋身展示對Thiago的愛

美斯（Lionel Messi）與妻子Antonella Roccuzzo育有三個孩子，分別為10歲的Thiago，7歲的Mateo和5歲的Ciro。雖然美斯（Lionel Messi）在球場上看似平靜，但他周圍的情況卻完全不同。門票價格和觀眾人數飆升，而原本排名垫底的國際邁亞密隊也見證了聯賽歷史上最令人矚目的逆轉之一。

Thiago於2012年11月2日出世，美斯（Lionel Messi）和Antonella首次當父母，不久美斯（Lionel Messi）在小腿上紋上了Thiago名字和手印的紋身。美斯（Lionel Messi）公開表示Thiago改變了他的生活，他在2013年告訴傳媒El Periódico：「我兒子對我的重要性比金球獎更大。」