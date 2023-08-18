美斯定C朗拿度係最偉大足球員？ChatGPT咁樣答……

Sportbible早前請AI來解決C朗拿度（Cristiano C朗拿度）和美斯（Lionel 美斯）的足球界的GOAT（最偉大球員）辯論，結果出爐了。

C朗拿度和美斯被不少人認為是足球界的GOAT（最偉大球員），他們在各自的職業生涯中取得了非凡的成就。他們都贏過歐聯冠軍，並在國際賽上獲得榮譽，其中阿根廷球王美斯贏得了2022年卡塔爾世界盃，C朗拿度助葡萄牙高舉歐洲國家盃。然而，問題仍在爭論中：C朗拿度還是美斯是GOAT？我們試圖透過AI最終解決這個辯論。

