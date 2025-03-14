美斯復出為國際邁亞密建功　作客贏波晉中北美冠軍盃八強

美斯（Lionel Messi）在缺陣多場比賽後，美國時間的周四（13日）晚復出為國際邁亞密出戰中北美洲冠軍盃的16強次回合，在蘇亞雷斯（Luis Suarez）上半場建功及美斯下半場再下一城，邁亞密以2:0擊敗牙買加的騎士SC，晉身賽事八強。
自上月代表邁亞密在對肯薩斯體育會後，美斯已連續3場未有上陣，包括對騎士SC的主場首回合。主帥的馬斯查蘭奴（Javier Mascherano）解釋是要讓美斯得到休息，以避免往後的受傷。在今場比賽，美斯先任後備，而蘇亞雷斯在上半場37分鐘為邁亞密射入12碼領先。下半場，美斯在53分鐘入替蘇亞雷斯，並在下半場的補時建功，為邁亞密再贏2:0，兩回合以4:0淘汰對手。
賽後馬斯查蘭奴表示：「我們都知道里奧（美斯）在之前3至4場未有上陣。顯然我們需要他上陣，不過我們要明白這是需要尋找適當時刻讓他返回球場。我想這次很好，因為他在場上感覺不錯。他可以入球，也可以讓牙買加球迷看到他。這是很美好，對所有人都是美好的一夜。」騎士SC為了應付美斯可能來到，今場特別離開球隊原有僅得3,000座位的主場，改到可容納3.5萬人的國家球場。而這也是美斯首次在牙買加球迷面前比賽，因此邁亞密到訪時獲當地的體育部長接機。邁亞密晉級後，八強的對手會是FC洛杉磯。