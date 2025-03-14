美斯復出為國際邁亞密建功　作客贏波晉中北美冠軍盃八強

美斯（Lionel Messi）在缺陣多場比賽後，美國時間的周四（13日）晚復出為國際邁亞密出戰中北美洲冠軍盃的16強次回合，在蘇亞雷斯（Luis Suarez）上半場建功及美斯下半場再下一城，邁亞密以2:0擊敗牙買加的騎士SC，晉身賽事八強。

自上月代表邁亞密在對肯薩斯體育會後，美斯已連續3場未有上陣，包括對騎士SC的主場首回合。主帥的馬斯查蘭奴（Javier Mascherano）解釋是要讓美斯得到休息，以避免往後的受傷。在今場比賽，美斯先任後備，而蘇亞雷斯在上半場37分鐘為邁亞密射入12碼領先。下半場，美斯在53分鐘入替蘇亞雷斯，並在下半場的補時建功，為邁亞密再贏2:0，兩回合以4:0淘汰對手。