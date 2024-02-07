美斯日本行列後備　蘇亞雷斯布斯基斯艾巴齊列國際邁阿密正選（附直播連結）

效力國際邁阿密的美斯（Lionel Messi），確定在對神戶勝利船的比賽先列後備。根據國際邁阿密的公布，包括蘇亞雷斯（Luis Suarez）、佐迪艾巴（Jordi Alba）及布斯基斯（Sergio Busquets）3名的前巴塞隆拿球員會在這場比賽正選上陣。而對手的神戶亦有大迫勇也、山口螢、酒井高德等國腳級在陣。
比賽在香港時間6時進行，國際邁阿密的賽前陣容，與香港站不同的是，美斯沒有「隱藏」，而是在後備名單之上，在賽前的陣容介紹亦有美斯。不過有現場的日本球迷指，入場球迷不算太多，球場內仍有空席。至於對手的神戶，正選前鋒有前國腳大迫勇也及巴西前鋒的柏度歷（Jean Patric）。
#メッシ #アルバ など、選手団スタジアム入りしました🏟️🌸 pic.twitter.com/kwXvjU71zW— 【公式】Inter Miami in TOKYO 2024 (@IM_Tokyo2024) February 7, 2024
國際邁阿密對神戶勝利船直播連結
在開賽前，前神戶勝利船及巴塞隆拿的西班牙中場恩尼斯達（Andres Iniesta），為比賽進行開球。而美斯雖然列後備，以及穿上雪褸及長褲，但仍有與在場的球迷揮手，態度與香港站時顯然不同。
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