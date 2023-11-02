美斯本月訪華告吹　國際邁亞密：中國出現不可預見情況

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）效力的美職聯球會國際邁阿密，宣布取消原定本月到中國友賽的計劃。(路透社)

剛歷史性8奪金球獎的阿根廷球王美斯（Lionel Messi），其效力的美職聯球會國際邁亞密宣布取消原定本月到中國友賽的計劃，理由是「中國發生不可預見的情況」，惟未詳細說明原因。英國《衛報》則引述賽事主辦單位、巡迴賽推廣商NSN稱，是因為中國前總理李克強逝世，為了尊重中國，國際邁亞密決定取消訪華。美斯無法繼6月代表阿根廷國家隊來北京於友賽對澳洲後，一年內兩度赴華獻技。

國際邁亞密上月公布與兩支中超球會友賽的安排，原定本月5日在青島鬥青島海牛，本月8日在成都對成都蓉城。