美斯本月訪華告吹　國際邁亞密：中國出現不可預見情況

剛歷史性8奪金球獎的阿根廷球王美斯（Lionel Messi），其效力的美職聯球會國際邁亞密宣布取消原定本月到中國友賽的計劃，理由是「中國發生不可預見的情況」，惟未詳細說明原因。英國《衛報》則引述賽事主辦單位、巡迴賽推廣商NSN稱，是因為中國前總理李克強逝世，為了尊重中國，國際邁亞密決定取消訪華。美斯無法繼6月代表阿根廷國家隊來北京於友賽對澳洲後，一年內兩度赴華獻技。
國際邁亞密上月公布與兩支中超球會友賽的安排，原定本月5日在青島鬥青島海牛，本月8日在成都對成都蓉城。
內媒指中國主辦方未獲批文仍倉卒辦賽
另有內媒披露，今次中國主辦方籌備國際邁亞密訪華在未獲批文下，倉卒舉辦比賽。內地記者趙宇指這兩場商業比賽因手續未完成及其他複雜因素影響無法如期舉行，月才成立的主辦單位「邁伽體育」此前已向國際邁亞密支付300萬美元訂金，兩場賽事的總出場費為1,000萬美元，惟該主辦單位獨立辦大型比賽的經驗不多，也低估了申辦商業賽的難度及時間，在未得到批文下倉卒宣布成事，一為招募贊助商及商業合作，二為向外界宣稱比賽沒有問題，希望加速審批手續。
另一位內地體育媒體人寒冰慨嘆，經今次事件後，未來中國足球商業賽的市場會更困難，「因為商業信譽被毀的渣都不剩」。