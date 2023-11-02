美斯本月訪華告吹 邁阿密國際：中國出現不可預見情況

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）效力的美職聯球會國際邁阿密，宣布取消原定本月到中國友賽的計劃。(路透社)

剛歷史性8奪金球獎的阿根廷球王美斯（Lionel Messi），其效力的美職聯球會國際邁阿密（Inter Miami）宣布取消原定本月到中國友賽的計劃，理由是「中國發生不可預見的情況」，惟未詳細說明原因。英國《衛報》則引述賽事主辦單位、巡迴賽推廣商NSN稱，是因為中國前總理李克強逝世，為了尊重中國，國際邁阿密決定取消訪華。美斯無法繼6月代表阿根廷國家隊來北京於友賽對澳洲後，一年內兩度赴華獻技。

國際邁阿密上月公布與兩支中超球會友賽的安排，原定本月5日在青島鬥青島海牛，本月8日在成都對成都蓉城。