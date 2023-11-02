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體育
2023-11-02 11:57:58

美斯本月訪華告吹 邁阿密國際：中國出現不可預見情況

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阿根廷球王美斯（Lionel Messi）效力的美職聯球會國際邁阿密，宣布取消原定本月到中國友賽的計劃。(路透社)

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）效力的美職聯球會國際邁阿密，宣布取消原定本月到中國友賽的計劃。(路透社)

剛歷史性8奪金球獎的阿根廷球王美斯（Lionel Messi），其效力的美職聯球會國際邁阿密（Inter Miami）宣布取消原定本月到中國友賽的計劃，理由是「中國發生不可預見的情況」，惟未詳細說明原因。英國《衛報》則引述賽事主辦單位、巡迴賽推廣商NSN稱，是因為中國前總理李克強逝世，為了尊重中國，國際邁阿密決定取消訪華。美斯無法繼6月代表阿根廷國家隊來北京於友賽對澳洲後，一年內兩度赴華獻技。

國際邁阿密上月公布與兩支中超球會友賽的安排，原定本月5日在青島鬥青島海牛，本月8日在成都對成都蓉城。

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）效力的美職聯球會國際邁阿密，宣布取消原定本月到中國友賽的計劃。(國際邁阿密) 2023金球獎 美斯從頒獎嘉賓兼邁亞密班主、「波士」碧咸(David Beckham)手中接過金球獎 (路透社) 美斯大熱第8度當選 (路透社) 帶領阿根廷贏得世界盃兼獲選最佳球員的球王美斯(Lionel Messi)，以大熱姿態成為今年金球獎得主，兼是歷史性第8度獲獎。(美聯社) 帶領阿根廷贏得世界盃兼獲選最佳球員的球王美斯(Lionel Messi)，以大熱姿態成為今年金球獎得主，兼是歷史性第8度獲獎。(美聯社) 美斯表示會留在國際邁亞密。(路透社) 美斯表示會留在國際邁亞密。(路透社) 美斯轉戰美職聯，令美國球迷陷瘋狂。 碧咸成功將球王美斯帶到美國。

內媒指中國主辦方 未獲批文仍倉卒辦賽

另有內媒披露今次中國主辦方籌備邁阿密國際訪華未獲批文仍倉卒辦賽。內地記者趙宇指這兩場商業比賽因手續未完成及其他複雜因素影響無法如期舉行，8月才成立的主辦單位「邁伽體育」此前已向國際邁亞密支付300萬美元訂金，兩場賽事的總出場費為1,000萬美元，惟該主辦單位獨立辦大型比賽的經驗不多，也低估了申辦商業賽的難度及時間，在未得到批文下倉卒宣布成事，一為招募贊助商及商業合作，二為向外界宣稱比賽沒有問題，希望加速審批手續。

另一位內地體育媒體人寒冰慨嘆，經今次事件後，未來中國足球商業賽的市場會更困難，「因為商業信譽被毀的渣都不剩」。

 

英超賽程︰第11輪熱刺對車路士為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第11輪熱刺對車路士為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第11輪熱刺對車路士為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第11輪熱刺對車路士為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第11輪熱刺對車路士為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第11輪熱刺對車路士為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第11輪熱刺對車路士為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第11輪熱刺對車路士為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第11輪熱刺對車路士為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第11輪熱刺對車路士為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第11輪熱刺對車路士為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第11輪熱刺對車路士為關鍵大戰，夏蘭特領先射手榜。（am730製圖）
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