美斯正選入2球 國際邁亞密「翻生」

繼上仗後備上陣取得絕殺入波後，球王美斯(Lionel Messi)在聯賽盃(Leagues Cup)第2仗，初次為國際邁亞密正選出場；結果再演超班球技，上半場早段已入2球，加上下半場交出助攻，協助這支在美職東岸包尾的球隊，4比0大炒阿特蘭大聯，在這項盃賽「翻生」2戰2勝，出線32強。
美斯今場跟同時加盟邁亞密的前巴塞隆拿隊友布斯基斯(Sergio Busquets)，同樣獲阿根廷教練馬天奴(Martino)升任正選，結果二人在開賽8分鐘已合作打開缺口。布斯基斯後場長傳靚交美斯，單刀面對門將巴特古辛(Brandley Guzan)，雖然射門先被撲出，但美斯補射得手，揭開大勝序幕。
美斯令隊友如魚得水
美斯及後再接應芬蘭國腳前鋒隊友羅拔泰萊(Robert Taylor)傳中球，再以右腳入波；後者今仗表現同樣出色，跟美斯同樣交出2入球1助攻，但其實聯同今屆第2季効力國際邁亞密，他在美職只共交出5球，看來美斯加盟，確令隊友如魚得水。結果美斯今戰上陣78分鐘已被換走，只見現場不少「粉紅戰衣」球迷隨即離場，可見球王魅力。
教練馬天奴說：「二人(美斯及布斯基斯)加盟給予隊友強大信心，我們毫無疑問踢出好表現，但這只是開始。」
國際邁亞密將會在8月初舉行的聯賽盃32強淘汰賽，鬥侯斯頓戴拿模、奧蘭多城及墨超拿根亞的勝方。