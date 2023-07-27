美斯正選入2球 國際邁亞密「翻生」

美斯在聯賽盃正選上陣即梅開二度，明顯超班。

繼上仗後備上陣取得絕殺入波後，球王美斯(Lionel Messi)在聯賽盃(Leagues Cup)第2仗，初次為國際邁亞密正選出場；結果再演超班球技，上半場早段已入2球，加上下半場交出助攻，協助這支在美職東岸包尾的球隊，4比0大炒阿特蘭大聯，在這項盃賽「翻生」2戰2勝，出線32強。

美斯今場跟同時加盟邁亞密的前巴塞隆拿隊友布斯基斯(Sergio Busquets)，同樣獲阿根廷教練馬天奴(Martino)升任正選，結果二人在開賽8分鐘已合作打開缺口。布斯基斯後場長傳靚交美斯，單刀面對門將巴特古辛(Brandley Guzan)，雖然射門先被撲出，但美斯補射得手，揭開大勝序幕。