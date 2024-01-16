美斯獲選國際足協世界足球先生　憑球員票險勝夏蘭特

美斯（Lionel Messi）第3次當選為國際足協的世界足球先生，不過今屆他是以些微的優勢，力壓曼城的射手艾寧夏蘭特（Erling Haaland）奪標。至於年度最佳教練就由曼城的哥迪奧拿（Pep Guardiola）取得。

去年力壓基利安麥巴比（Kylian Mbappe）與賓施馬（Karim Benzema）當選，美斯今年的對手同樣有前巴黎聖日耳門隊友的麥巴比，不過夏蘭特今年以36個英超入球，以及在去年世界盃後取得28個球會以及今年2個入球，成為美斯的最大威脅。根據國際足協的評分，在球迷、傳媒、國家隊教練及國家隊隊長各佔25%的投票中，美斯與夏蘭特同樣獲得48分，而按機制在同分之下，會先以球員的票數，即國家隊隊長的票數優先，最終美斯獲得較多國家隊隊長的認同，而成為今屆得主。