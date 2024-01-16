美斯獲選國際足協世界足球先生　憑球員票險勝夏蘭特

美斯（Lionel Messi）第3次當選為國際足協的世界足球先生，不過今屆他是以些微的優勢，力壓曼城的射手艾寧夏蘭特（Erling Haaland）奪標。至於年度最佳教練就由曼城的哥迪奧拿（Pep Guardiola）取得。
去年力壓基利安麥巴比（Kylian Mbappe）與賓施馬（Karim Benzema）當選，美斯今年的對手同樣有前巴黎聖日耳門隊友的麥巴比，不過夏蘭特今年以36個英超入球，以及在去年世界盃後取得28個球會以及今年2個入球，成為美斯的最大威脅。根據國際足協的評分，在球迷、傳媒、國家隊教練及國家隊隊長各佔25%的投票中，美斯與夏蘭特同樣獲得48分，而按機制在同分之下，會先以球員的票數，即國家隊隊長的票數優先，最終美斯獲得較多國家隊隊長的認同，而成為今屆得主。
根據公開的投票資料，美斯獲得包括麥巴比、哈利卡尼（Harry Kane）、穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）、安德魯羅拔臣（Andy Robertson）、艾朗藍斯（Aaron Ramsey）及莫迪歷（Luka Modric）在內，共13位隊長將美斯列為第一位。至於夏蘭特就獲得前曼城隊友的根度簡（Ilkay Gundogan）、卡斯米路（Casemiro）以及美斯，共11個隊長選為第一位。至於香港隊隊長葉鴻輝，就投選曼城中場的奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）作為第一，夏蘭特第二、美斯第三。
曼城6人獲選最佳11人
至於年度最佳教練的獎項，就由哥迪奧拿奪得，曼城的艾達臣犘拉斯（Ederson）就力壓泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois）以及耶辛尼保奴（Yassine Bounou），成為年度最佳門將，可是艾達臣卻不入最佳11人。而年度最佳11人，曼城有多達6名球員入選，分別是魯賓戴亞斯（Ruben Dias）、史東斯（John Stones）、基爾獲加（Kyle Walker）、貝拿度施華（Bernardo Silva）、迪布尼及夏蘭特。其餘有3位皇家馬德里球員，包括門將古圖爾斯、祖迪比寧咸（Jude Bellingham）和雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior），餘下2人是麥巴比及美斯。
國際足協年度最佳獎項名單：
年度最佳男子球員：美斯（巴黎聖日耳門／國際邁亞密／阿根廷）
年度最佳男子教練：哥迪奧拿（曼城）
年度最佳男子守門員：艾達臣摩拉斯（曼城／巴西）
年度最佳女子球員：邦瑪迪（巴塞隆拿／西班牙）
年度最佳女子教練：韋嘉文（英格蘭）
年度最佳女子守門員：瑪利艾思（曼聯／英格蘭）
普斯卡斯獎：古希美馬杜加（保地花高／巴西）