美斯獲選為《時代雜誌》年度運動員 近4年唯一足球員

36歲的美斯今年第8次贏得金球獎，以及在去年底為阿根廷贏得世界盃，同時在巴黎聖日耳門取得21個入球及20個助攻，在7月加盟美職聯，亦為國際邁亞密取得11個入球，並帶領球隊取得史上的首個錦標。美國《時代雜誌》表示：「美斯今年做了曾經被視為不可能的事，當他簽約國際邁亞密後，將美國變成一個足球國家。」

雜誌指，在美斯加盟後，推動了美職聯賽的上座率，同時也令球會商品及門票都能熱賣。而他與美國的體操代表比莉絲（Simone Biles）、泳手菲比斯（Michael Phelps）及NBA球星勒邦占士（LeBron James）一樣贏得這個獎項。

回歸巴塞曾是首選

在接受雜誌的訪問中，美斯透露自己曾計劃回到巴塞隆拿，以及確實有考慮加盟沙特阿拉伯的聯賽：「我首選是回到巴塞，不過這是不可能。我試過回去，但最後沒能發生。還有一個事實是，之後我有為去沙特聯賽想過很多，我知道那個國家，而他們在創造一個有能力的賽事，這可以成為可見將來的一個重要聯賽。沙特和美職聯，兩個選擇都很吸引我。」然而美斯表示，考慮到家人而最後選擇美國。