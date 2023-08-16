美斯百步穿揚六場入九粒　赴美即領國際邁亞密連贏入決賽（附比賽精華）

在美斯（Lionel Messi）加盟之前，國際邁亞密還是美職的墊底球隊，累積聯賽11場的不勝，不過美斯上陣以來球隊在聯盟盃已經6連勝，在四強對費城聯一仗，這位阿根廷更取得個人在賽事的第9個入球，協助球隊以4:1擊敗對手打入決賽。

連續第5場正選，美斯帶領國際邁亞密已打到入聯盟盃的四強，面對的是聯賽東岸第3位的費城聯。不過邁亞密延續在美斯領軍的強勢，開賽僅3分鐘就由祖斯夫馬天尼斯（Josef Martinez）取得領先。20分鐘，美斯在中場取得皮球後，距離龍門約30碼起腳，地波直入遠柱，邁亞密輕鬆擴大比數。而另一位新加盟的佐迪艾巴（Jordi Alba）亦在上半場的補時建功，半場國際邁亞密領先3:0。