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體育
2023-08-16 11:24:54

美斯百步穿揚六場入九粒　赴美即領國際邁亞密連贏入決賽（附比賽精華）

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美斯帶領國際邁亞密打入聯盟盃的決賽。(美聯社)

美斯帶領國際邁亞密打入聯盟盃的決賽。(美聯社)

在美斯（Lionel Messi）加盟之前，國際邁亞密還是美職的墊底球隊，累積聯賽11場的不勝，不過美斯上陣以來球隊在聯盟盃已經6連勝，在四強對費城聯一仗，這位阿根廷更取得個人在賽事的第9個入球，協助球隊以4:1擊敗對手打入決賽。

連續第5場正選，美斯帶領國際邁亞密已打到入聯盟盃的四強，面對的是聯賽東岸第3位的費城聯。不過邁亞密延續在美斯領軍的強勢，開賽僅3分鐘就由祖斯夫馬天尼斯（Josef Martinez）取得領先。20分鐘，美斯在中場取得皮球後，距離龍門約30碼起腳，地波直入遠柱，邁亞密輕鬆擴大比數。而另一位新加盟的佐迪艾巴（Jordi Alba）亦在上半場的補時建功，半場國際邁亞密領先3:0。

美斯帶領國際邁亞密打入聯盟盃決賽。(美聯社) 國際邁亞密擊敗費城聯。(美聯社) 費城聯在四強不敵國際邁亞密。(美聯社) 美國的球迷展示印上美斯的球衣。(美聯社) 費城球迷也為美斯瘋狂。(美聯社)

換邊之後，費城由艾真度比度亞（Alejandro Bedoya）追回一球，不過洪都拉斯小將的大衛雷斯（David Ruiz）在84分鐘為邁亞密再入一球，令球隊得以4:1擊敗費城，晉級聯盟盃的決賽。美斯目前還未為邁亞密在美職聯上陣，原因是球隊仍在聯盟盃比賽，而他已經累積在這項賽事6場攻入9球，更已是國際邁亞密隊史第三射手。

取得中北美洲冠軍盃參賽資格

邁亞密主帥謝拉度馬天奴（Gerardo Martino）就表示：「球隊已經打入這國際賽的決賽。我們的其中一個目標是要打入中北美洲冠軍盃，而我們現在已準備去爭取盡可能贏得冠軍。我們有動力和信心，不過我們仍需要集中在各方面都做得更好，我們是要讓這球隊變得更有競爭力。」邁亞密打入決賽，其實已取得中北美洲冠軍盃的第一圈資格，而冠軍球隊更直接晉級賽事的16強。

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