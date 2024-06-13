美斯稱國際邁亞密作最終歸宿　但暫未打算退役

已屆36歲的阿根廷球王美斯（Lionel Messi），在近日接受美國媒體的訪問中，透露自己希望以國際邁亞密作為最後效力的球會，但自己目前仍未有退役的計劃。 美國的ESPN在周三（12日）播出與美斯的訪談。這位8屆金球獎的得主，在今季已為邁亞密在各項賽事取得14球，他表示：「這應該會是我最後的球會。」在去年夏天轉投美職聯，現在與多位前巴塞隆拿隊友在邁亞密相逢，美斯很享受在美國的比賽。他又指，在去年於卡塔爾世界盃奪標，令他對自己職業生涯有新的領悟：「我已經完成我人生所有目標，我很喜歡踢足球。我享受訓練以及日復日的比賽。是的，這是有點害怕有一日會到盡頭。這一直就存在，其實要離開歐洲來到這裡是很艱難的一步。」

意識在場上的時間無多 美斯指：「事實是贏得世界盃給予我支持，這幫助了我很多，能夠以其他想法去看事情。不過我嘗試不要去想，而是要去享受。我現在做到更多，因為我意識到在這裡的時間無多。所以我在球會有很好的時光，而且很幸運有一班好的隊友及朋友在我這一邊。我享受在國家隊的時間，那裡也有很多好朋友，我享受着這些的細節，而我知道我在不再踢波時會懷念這些。」 對於之後舉行的美洲國家盃，他又指出：「阿根廷永遠都是熱門以及競爭者，無論是美洲盃還是世界盃。我們現在更是大熱，因為我們近期的狀態以及我們是贏了上屆美洲盃、南美歐洲冠軍盃還有世界盃，而且那一班球員還在。我訓練了幾日，而他們在練習中的表現從沒有令我失望，他們的態度以及對勝利的渴望以及期待去繼續贏波。這會是一屆很難的美洲盃，因為比以前實力更平均，不過我們仍有很好的機會去展示我們最好狀態。」

不會強求再出戰世界盃 美斯亦有回應基利安麥巴比（Kylian Mbappe）對歐洲國家盃的看法：「好吧，每個人都會將自己的比賽看得重的。顯然，歐國盃是很重要而且有很多好球隊，不過它沒有了3屆世界冠軍阿根廷、5屆冠軍巴西以及2屆冠軍的烏拉圭。那裡讓很多世界冠軍都說是最困難的比賽。不過最好的球隊都會打世界盃，當中是包括所有的世界冠軍，這也是為甚麼所有人都想成為世界盃冠軍。」 至於會否出戰2026年的世界盃，也可能是他第6次的世界盃，美斯表示：「我不打算締結甚麼紀錄，或是要說我要踢第5、6次世界盃，不會。我從未對那些紀錄有太多想法，當然保持一些紀錄並繼續尋求更大成是很偉大的事，但我不會只是想踢第6次世界盃就要去打。如果這出現，如果是我做得好，然後這發生是完美的，不過如果只為出席而出席，就不了。」