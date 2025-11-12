美斯稱離開巴塞隆拿非自己能想像　改變行程突襲靠「保鑣」

阿根廷球王美斯（Lionel Messi），日前「突襲」西班牙的魯營球場拍照，他證實這是突然心血來潮的決定，並在國家隊及球會的隊友「保鑣」迪保羅（Rodrigo De Paul）陪同前往，之後獲保安特別批准。而他在西班牙接受訪問時表示，離開巴塞隆拿並非自己想像的事。

美斯日前在社交平台上載自己返回魯營的相片，他其實是原定與隊友迪保羅到阿利坎特會合阿根廷國家隊，因為球隊將在西班牙進行友賽。不過就在周日（9日）的途中，美斯改變行程先到巴塞隆拿，而迪保羅亦陪同他前往。美斯表示，他們到達魯營後，就表露身份向球場外的保安表示想要入內，保安員隨即向球會通告，獲得球會以「永遠歡迎里奧（美斯）回家」而特別批准他入內拍照，而迪保羅就是那個攝影師。據報在首24小時就有2,200萬個點讚。