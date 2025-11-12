美斯稱離開巴塞隆拿非自己能想像　改變行程突襲靠「保鑣」

阿根廷球王美斯（Lionel Messi），日前「突襲」西班牙的魯營球場拍照，他證實這是突然心血來潮的決定，並在國家隊及球會的隊友「保鑣」迪保羅（Rodrigo De Paul）陪同前往，之後獲保安特別批准。而他在西班牙接受訪問時表示，離開巴塞隆拿並非自己想像的事。
美斯日前在社交平台上載自己返回魯營的相片，他其實是原定與隊友迪保羅到阿利坎特會合阿根廷國家隊，因為球隊將在西班牙進行友賽。不過就在周日（9日）的途中，美斯改變行程先到巴塞隆拿，而迪保羅亦陪同他前往。美斯表示，他們到達魯營後，就表露身份向球場外的保安表示想要入內，保安員隨即向球會通告，獲得球會以「永遠歡迎里奧（美斯）回家」而特別批准他入內拍照，而迪保羅就是那個攝影師。據報在首24小時就有2,200萬個點讚。
美斯：搬到巴黎就未曾回魯營
美斯之後接受西班牙的《每日體育報》訪問表示：「我們非常懷念巴塞隆拿。與我的孩子以及妻子，一直都不斷談及在巴塞隆拿的事物。因為我們曾經在那裡居住，我們在那裡還有房子以及一切，這是我們想要回去的。」他續說：「我真的期待在工程完成後返回那個球場，因為我搬到巴黎之後，再沒返回過魯營。然後巴塞搬到蒙特惠奇，回去看看時感覺很奇妙，因為我上次去看已經是很久以前的事。回到那裡，回憶起過去的一切，一定會很激動。」
對於離開巴塞時，他表示：「在離開之後的感覺很奇怪，因為這一切發生的方式都很特別。由於疫情，我在那裡的最後一季都是在沒有球迷的情況度過。我差不多一生的時間都差不多花在那裡，我沒有想過會離開。我曾想像是自己整個生涯都在歐洲以及巴塞隆拿，然後就來到這裡。如我之前所說，這是我的計劃，也是我想要的。所以我的告別是有點點奇怪，這是因為當時情況。」