美斯缺陣｜受益反「美」潮 C朗向內地球迷拜年獲讚中國唯一球王

C朗近日趁美斯被「圍剿」下，上載影片向內地球迷拜年，獲讚為「中國唯一的球王」、「一夜之間在中國歷史地位猛漲」。

國際邁阿密周日（4日）對港聯的表演賽，阿根廷球王美斯齋坐未有出場，及後周三（7日）在日本後備入替踢足30分鐘，引發政治風波，令內地輿論爆發反「美」潮。至於早前訪華同樣陷入失場風波的另一球王C朗拿度，因有親自於記招道歉及賽會為球迷賠償球票、住宿交通費，輿論風向立即大反轉，C朗近日趁美斯被「圍剿」下，上載影片向內地球迷拜年，獲讚為「中國唯一的球王」、「一夜之間在中國歷史地位猛漲」。

C朗率領艾納斯全隊向中國網友拜年，並用中文說「你好」，多名艾納斯隊員亦亮相說出賀年話，網民紛以C朗與美斯二人對待中國球迷的態度作比較。有網民認為，美斯在內地形象急轉直下，C朗亦曾同樣缺席在中國的比賽，但卻有着不同的處理方式，「天壤之別，高下立見」，亦有人歡迎C朗再訪問中國，「這個輿論在一個月前都是不可想像的，沒想到美斯塌這麽快」、「從今天開始，我就是C朗粉絲」、「我關注足球不多，都知道C朗對中國很友好」。

艾納斯上月原定在深圳踢友誼賽，卻在賽前一晚突然宣布因C朗受傷延期，大批球迷一度衝擊艾納斯下榻酒。對此，賽事主辦商公布，球迷門票將全額退款，機票、酒店也將進行賠償，C朗更現身記招道歉，稱「中國是我的第二故鄉」，強調將重回中國作賽。