美斯缺陣｜禁球王入境有後果嗎？　或削香港申辦大賽機會

行政會議成員葉劉淑儀日前在社交媒體，聲稱「香港人討厭美斯」，「不歡迎他再來」。然而若然香港真的禁止美斯（Lionel Messi）入境，面對的可能是國際足協（FIFA）懲處。

香港隊要與阿根廷國家隊在香港進行具競爭力的比賽，雖然說是近乎不可能，這不關乎於實力，還有是雙方在於不同的洲別，在各級層面上除非香港主辦如國際足協的世界盃、世青或世少盃這等國際大賽，否則機會真的不高。但假若真的美斯需要來港參與賽事，他被香港禁止入境，將會引起的問題，本報向熟知國際賽事運作的球圈人士了解。