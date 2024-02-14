美斯缺陣｜美斯周五友賽正選倒戈母會　外媒︰再一次令香港難堪

國際邁阿密於亞洲之旅備戰新一季美職聯期間，阿根廷球王美斯於香港站未有上陣，及後於日本「極速康復」後備踢了半小時，引發球迷及港府不滿，最後主辦單位願向球迷退還一半票價，事件上升至政治層面，引伸中國當局取消阿根廷國家隊3月的訪華友賽。

國際邁阿密會在香港時間周五(16日)早上8時半於主場友賽阿根廷球隊紐維爾舊生，是邁阿密最後一場季前熱身賽，對手更是美斯的青訓母會。主教練馬天奴回美後，於當地出席一個球迷見面會時表示，美斯將會於該仗正選倒戈母會。著名體育傳媒The Athletic記者Felipe Cárdenas轉發消息時，更引用行會召集人葉劉淑儀評論美斯缺陣時稱「對香港刻意及有計算的冷待(deliberate and calculated snub)」，認為美斯打正選是再一次令香港難堪。