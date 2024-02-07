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體育
2024-02-07 18:10:29

美斯缺陣｜邁阿密發聲明為主辦方辯護 美斯微博向球迷拜早年︰希望回來香港上場(更新)

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阿根廷球王美斯周日在國際邁阿密對港聯表演賽未有落場，球隊回覆傳媒查詢指，對美斯及另一球星蘇亞雷斯當日都未能出賽感到遺憾，強調球員的健康必須永遠放在第一位（美聯社資料圖片）

阿根廷球王美斯周日在國際邁阿密對港聯表演賽未有落場，球隊回覆傳媒查詢指，對美斯及另一球星蘇亞雷斯當日都未能出賽感到遺憾，強調球員的健康必須永遠放在第一位（美聯社資料圖片）

【更新美斯微博出文】美斯於今日傍晚在微博出文，向中國內地和香港球迷問好，提前祝大家龍年大吉，指很遺憾因腹股溝有傷，未能在香港站友賽出場，因「傷處發腫並有痛感」。

美斯強調了解他的朋友會知道自己想在每場比賽中都全力以赴，特別是和隊友遠道而來下，球迷都很期待看到他們健康登場。美斯稱希望有機會回來為香港球迷傾力獻上比賽，也盼著能盡早回來中國內地和大家分享足球的快樂。
 

美斯微博出文︰希望回來香港上場

美斯微博出文︰希望回來香港上場

阿根廷球王美斯周日在國際邁阿密對港聯表演賽未有落場，球隊回覆傳媒查詢指，對美斯及另一球星蘇亞雷斯當日都未能出賽感到遺憾，強調球員的健康必須永遠放在第一位，美斯在周日未有參與熱身，因為仍在更衣室接受評估，隊醫認為美斯若落場會對健康構成威脅，最終要求他們都不要參賽。 

若球迷願意 球會冀再訪港

球隊聲明指，美斯及蘇亞雷斯一直都希望於香港比賽，故被列入賽前出場名單，但到最後一刻仍無法扭轉情況，影響球隊今次的香港之旅。球隊認為香港是世界級的旅遊目的地，也是足球比賽的絕佳場所，充滿了熱情的足球支持者，亦感謝主辦單位Tatler Asia竭力舉行精彩賽事，強調球員受傷不是任何人的錯，如果球迷願意再次接待，球會期望未來可再次到香港。

主辦單位曾指國際邁阿密提交的出場名單有列美斯作後備，惟球隊於社交平台公布的陣容卻未見美斯在列，官方至今未解釋原因。蘇亞雷斯至完場前仍於場邊熱身，最終未有上陣。

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美斯 2018至2023年效力神戶勝利船的西班牙名將恩尼斯達，亦有出席晚宴與美斯等舊巴塞隊友聚舊，照片可見美斯笑容燦爛。 2018至2023年效力神戶勝利船的西班牙名將恩尼斯達，亦有出席晚宴與美斯等舊巴塞隊友聚舊，照片可見美斯笑容燦爛。 2018至2023年效力神戶勝利船的西班牙名將恩尼斯達，亦有出席晚宴與美斯等舊巴塞隊友聚舊，照片可見美斯笑容燦爛。 美斯 美斯訪港 美斯
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