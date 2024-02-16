美斯缺陣｜7場熱身賽僅香港齋坐 Tatler Asia總裁改口：賽前15分鐘才知美斯不上場

國際邁阿密於亞洲之旅備戰新一季美職聯期間，阿根廷球王美斯於香港站未有上陣的風波持續，最後主辦單位Tatler Asia願向球迷退還一半票價，詳情將於3月中前作另行通知。Tatler Asia主席兼行政總裁Michel Lamunière接受體育外媒The Athletic訪問提及事件，指自己在比賽開始前15分鐘才發現美斯不會上場，「整個上半場時間，我們都在努力探索讓美斯出場的方案。」
曾稱賽前相信美斯會上陣
Michel Lamunière曾於傳媒簡報會稱，賽前獲國際邁阿密提供的出場名單中，美斯及蘇亞雷斯同列後備，故他一直相信兩人會上陣。及至半場才從邁阿密得悉美斯因傷缺陣，並已立即通知政府，故其最新說法與簡報會有別。
Michel Lamunière表示，自己是在賽前15分鐘才發現美斯不會在與港聯的友誼賽中出場，「整個上半場時間我們都在努力探索讓美斯上場的方案，各方不斷在討論及奔走。」
他重申根據Tatler Asia與邁阿密的協議，美斯、蘇亞雷斯、布斯基斯、佐迪艾巴4星除非受傷外，均會至少出場45分鐘，最終美斯、蘇亞雷斯未有出場，布斯基斯、佐迪艾巴於下半場中段才登場。
被問到邁阿密此舉會否違反協議，Michel Lamunière說：「我們正在評估所有選項，並與所有合作夥伴一起討論可能的解決方案。這不僅包括邁阿密國際，還包括所有相關方，包括香港政府和經紀人。我們一直與邁阿密持續保持溝通，包括和班主碧咸。我們始終尋求透過透明和建設性的溝通來尋找解決方案。」
美斯倒戈母會正選踢60分鐘
另外，國際邁阿密結束亞洲之行後，返回主場出戰美職聯開季前最後一場熱身賽鬥阿根廷球隊紐維爾舊生，美斯倒戈母會正選登場，踢足60分鐘未有進賬，其間作出3次射門，最終賽事以1:1言和。在邁阿密的7場熱身賽，美斯僅於香港站未有登場。