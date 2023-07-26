美斯美職首次正選披甲　助邁亞密轟兩粒兼助攻(有片)

阿根廷球王美斯（Lionel Messi），在轉戰美職聯的第2場比賽，就正選為國際邁亞密披甲，並協助球隊在聯盟盃以4:0擊敗阿特蘭大聯，在美斯來投後兩戰全勝。

從歐洲轉戰到美洲，美斯的吸引力仍然依舊。加盟約一個星期多，美斯終於在聯盟盃以正選上陣，並穿起隊長臂章。這位35歲的球王，未有受到在歐洲休息多時影響比賽狀態，開賽不過8分鐘，接應隊友的長傳，推入禁區內起腳雖然第一下中柱，但仍然催前補中，為邁亞密取得領先。到22分鐘，美斯斜傳隊友羅拔泰萊（Robert Taylor）落底線，泰萊再傳中，美斯12碼點撞射入網。羅拔泰萊之後以個人能力，在44分鐘再建一功，半場令邁亞密領先3球。

換邊之後仍然是美斯，這位阿根廷中場53分鐘交出直線，泰萊左路突破入禁區射成4:0。之後美斯與同樣新加盟的隊友的布斯基斯（Sergio Busquets）退下火線，而邁亞密維持以4:0大勝對手。在聯盟盃取得兩戰全勝，晉身賽事32強。

美斯換走球迷離場

對於球迷在美斯被換走後離場，邁亞密主帥謝拉度馬天奴（Gerardo Martino）賽後表示：「我真的沒注意到。他就是那類球員，美斯是國際級明星，有些球迷來可能只為看他，不過他寧願球迷會留到最後為球隊鼓掌。不過我還是理解的。」

在美斯及布斯基斯加盟後，邁亞密還有守將的佐迪艾巴（Jordi Alba），而亦有傳碧咸經營的這支球會，計劃再簽入前巴塞隆拿的射手蘇亞雷斯（Luis Suarez）以及中場的恩尼斯達（Andres Iniesta），不過兩人的加盟仍存很多因素。