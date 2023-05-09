美斯與阿根廷國家隊分獲勞倫斯獎

剛被巴黎聖日耳門違反紀律的美斯（Lionel Messi），與阿根廷國家隊同樣獲得體壇殊榮的勞倫斯獎。在領獎時美斯仍有感謝球會的聖日耳門。至於中國的滑雪代表谷愛凌亦獲得年度的極根運動員獎。

勞倫斯獎周一（8日）在巴黎舉行頒獎禮，美斯擊敗了聖日耳門隊友的基利安麥巴比（Kylian Mbappe）、網球的拿度（Rafael Nadal）、NBA金州勇士的史堤芬居里（Stephen Curry）、F1總冠軍韋斯特本（Max Verstappen）等，成為年度最佳男運動員。美斯表示：「這是一個特別的殊榮。特別是勞倫斯獎今年在巴黎舉行，這城市在2021年起就歡迎我和我的家人。我想感謝我所有的隊友，不只是國家隊，還有PSG。我自己一個是不能達成，我感恩能與他們分享這一切。」