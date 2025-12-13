美斯訪印度釀騷亂 8萬球迷「睇唔清真人」喊回水 僅留10分鐘腰斬活動(有片)

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）展開印度之旅，為期3天訪問加爾各答、海得拉巴、孟買和新德里四城，惟周六(13日)第一站加爾各答已引發風波，於球場活動現身時因人潮失控，不足10分鐘就離場，現場8萬球迷極度不滿，引發騷亂。
被官員及工作人員包圍 球迷怒掟座椅
美斯抵印度後，先以遙距方式為一個21米高的雕像揭幕，然後到鹽湖體育館與8萬名球迷見面，原本計劃會繞場與球迷互動，但當美斯與隨行的國際邁亞密隊友蘇亞雷斯及迪保羅現身時，已被大量工作人員及官員包圍，令球迷視線受阻，根本看不到真人。眼見場面開始混亂，美斯不足10分鐘便要提前由保安人員護送離開，令令球迷非常不滿要求「回水」，有人怒掟水樽、座椅及雜物，亦有人推撞衝入球場破壞帳棚及設施，需由警方控制場面。
據報球迷入場門票由5,000至12,000盧比不等(約430至1,030港元)。球迷接受採訪時憤怒要求退票：「這簡直就是詐騙，必須立案調查。」、「美斯就在這裡待了10分鐘，騙了我那麼多錢。」、「我連他的臉都沒看到。為何他的身邊圍了那麼多官員？」，更有人稱為了見美斯，押後原定今日的婚禮。
活動主辦人被捕 入場入士將獲退款
據報加爾各塔警方已拘捕活動主辦人，他已承諾入場入士將獲退款，當地官員向美斯及球迷致歉，已成立委員會調查事件。這是美斯自2011年再次踏足印度，14年前美斯曾領阿根廷隊在友賽於同一場地以1:0擊敗委內瑞拉。
Could you spot where the Messi is??— The Khel India (@TheKhelIndia) December 13, 2025
This was the view for fans who paid 10K, Wow pic.twitter.com/0wC1fuPPFH
Fans at Salt Lake Stadium got angry with the management and threw chairs and bottles after Messi left Kolkata, India. He stayed at the stadium for only 15 mins, meeting politicians and VIPs.pic.twitter.com/8wFLHXPYJp— Troll Football Media (@Troll__Footbal) December 13, 2025