美斯訪印度釀騷亂　8萬球迷「睇唔清真人」喊回水

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）展開印度之旅，為期3天訪問加爾各答、海得拉巴、孟買和新德里4城，惟周六（13日）第一站加爾各答已引發風波，於球場活動現身時因人潮失控，不足10分鐘就離場，現場8萬球迷極度不滿，引發騷亂。

美斯抵印度後，先以遙距方式為一個21米高的雕像揭幕，然後到鹽湖體育館與8萬名球迷見面，原本計劃會繞場與球迷互動，但當美斯與隨行的國際邁亞密隊友蘇亞雷斯（Luis Suarez）及迪保羅（Rodrigo de Paul）現身時，已被大量工作人員及官員包圍，令球迷視線受阻，根本看不到真人。眼見場面開始混亂，美斯不足10分鐘便要提前由保安人員護送離開，令令球迷非常不滿要求「回水」，有人怒掟水樽、座椅及雜物，亦有人推撞衝入球場破壞帳棚及設施，需由警方控制場面。

據報球迷入場門票由5,000至12,000盧比不等(約430至1,030港元)。球迷接受採訪時憤怒要求退票：「這簡直就是詐騙，必須立案調查。」、「美斯就在這裡待了10分鐘，騙了我那麼多錢。」、「我連他的臉都沒看到。為何他的身邊圍了那麼多官員？」，更有人稱為了見美斯，押後原定今日的婚禮。

活動主辦人被捕 入場入士將獲退款

據報加爾各塔警方已拘捕活動主辦人，他已承諾入場入士將獲退款，當地官員向美斯及球迷致歉，已成立委員會調查事件。這是美斯自2011年再次踏足印度，14年前美斯曾領阿根廷隊在友賽於同一場地以1:0擊敗委內瑞拉。