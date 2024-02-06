美斯訪日本｜美斯現身日本記招解畫傷勢 稱香港情況「不幸」冀未來再到訪

照磁力共振後未發現有傷 但仍感不適

與在香港情況不同，美斯抵達東京後翌日即親自出席記者會單獨回應記者提問，全長約20多分鐘，他回答了5條提問。最後他解畫在香港無法上陣原因：「​在香港的情況實在不幸，我在沙特阿拉伯的第一場熱身賽感覺身體有不妥，第二場後照磁力共振後未發現有傷勢，但自己仍感覺不適。香港入場的球迷很多，也知道很多人想看我上場比賽。我很想比賽，但仍感不適故沒辦法比賽，結果令人失望，希望未來還有機會能在香港比賽。」