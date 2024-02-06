美斯訪日本｜美斯稱香港情況「不幸」冀再到訪 日本操練跑得射得有波入(有片)

【更新日本 操練情況】 國際邁阿密於日本時間傍晚操練，美斯有參與其中，不同於香港站大部分時間慢跑及「拉筋」，該名阿根廷球王有參與小型分隊賽，跑動衝刺、傳波、帶波均沒有問題，期間更左腳破門，狀態似乎大有改善，他離開訓練場時有向在場球迷揮手。

效力國際邁阿密的阿根廷球王美斯周日與港聯的表演賽沒有上陣，引發全場噓爆要求「回水」，成為國際新聞。美斯昨日(6日)已隨國際邁阿密抵達日本，準備明晚(7日)在東京國立競技場與神戶勝利船友賽，有阿根廷傳媒報道指美斯有望上陣。美斯今日(7日)出席記招首次回應香港站風波，稱情況屬不幸，冀未來再有機會在香港獻技。

美斯訪日本｜照磁力共振後未發現有傷 但仍感不適

與在香港情況不同，美斯抵達東京後翌日即親自出席記者會單獨回應記者提問，全長約20多分鐘，他回答了5條提問。最後他解畫在香港無法上陣原因：「​在香港的情況實在不幸，我在沙特阿拉伯的第一場熱身賽感覺身體有不妥，第二場後照磁力共振後未發現有傷勢，但自己仍感覺不適。香港入場的球迷很多，也知道很多人想看我上場比賽。我很想比賽，但仍感不適故沒辦法比賽，結果令人失望，希望未來還有機會能在香港比賽。」

美斯訪日本｜明天出場否 「下午練習後決定」

美斯又稱很高興再次訪日，他之前已到過日本幾次，每次都受到熱烈歡迎，很開心今次能夠重來。被問到明天能否出場時，他表示目前還不知道情況，會在今日下午的練習過後，再按情況決定，但強調不適情況「跟幾日前相比已經好好多」。