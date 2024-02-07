美斯訪日本｜贈「日本第一牛郎」羅蘭簽名波砵 晚宴與恩尼斯達聚舊笑開懷

美斯訪港缺陣風波愈演愈烈，他抵日本後狀態及心情漸佳，準備香港時間今日(7日)傍晚6時在東京國立競技場友賽神戶勝利船。日媒形容他昨日（6日）傍晚操練時「似乎沒有問題」。國際邁阿密大軍及後出席日本行的歡迎晚宴。美斯與隊中另外3位前巴塞隆拿球員蘇亞雷斯、佐迪艾巴和布斯基斯，以及全隊球員都有到場，2018至2023年效力神戶勝利船的西班牙名將恩尼斯達，亦有出席晚宴與美斯等舊巴塞隊友聚舊，照片可見美斯笑容燦爛，與在港時的「黑口黑面」形成強烈對比。

日本第一牛郎羅蘭︰多謝美斯無偏見

美斯又在酒店跟球迷見面，包括被稱為「日本第一牛郎」的羅蘭Roland。美斯除了笑住跟他合照外，還送他親名波砵。羅蘭Roland以日文撰文多謝美斯訪問日本，「沒有因為我的職業背景而對我有偏見，待我友好，多謝你抽出時間。多謝你跟我說，無論是哪個行業，能夠成為一個行業的大師都是極具意義的。」