美斯訪香港｜港聯公布初選名單　兩現役外國國腳將有機會披甲

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）下月將與美職球會國際邁亞密訪港，香港足總在上周日（7日）就公布了港聯的初選名單，當中包括土庫曼國腳的明加索夫以及愛沙尼亞國腳的安尼亞都有列在名單。

足總在周日公布了港聯的40人初選名單，當中有多位身在卡塔爾的香港隊成員，包括門將的葉鴻輝及謝家榮、守將李毅凱、陳晉一、中場的林衍廷、陳俊樂、黃威、胡晉銘、陳肇鈞，以及前鋒的孫銘謙、史提芬彭利拿及艾華頓，然而若港隊能在分組賽取得突破，尤其是打入八強，將可能影響他們出戰的機會。